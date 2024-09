"Milyen kib*ott világ ez?" - állatkínzó pszichopata miatt borult ki Hajdú Péter

Hajdú Péter már többször emelt szót az állatvédelem ügyében, most pedig egy megdöbbentő esetről számolt be a Facebook-oldalán. Az egyik barátjuknak elszöktek a kutyái, egy golden retriver és egy ázsiai juhász. A kutyákat sajnos holtan találták meg. A vizsgálatok bebizonyították, hogy a család két kutyáját lelőtték.

"A család barátja, a gyerekek játszótarsai voltak. Örültek és szomorkodtak együtt a gazdikkal. Egyik este a család véletlenül rosszul zárta a kaput és a két kutyus elindult világot látni. Égre földre keresték őket, a Facebookon is posztolt róla Anna, hogy nagyon hiányoznak és ha valaki látja őket, írjon neki. A két kutyát holtan találták meg! Megvizsgálták őket és megállapították, hogy a család szeme fényeit egy mocskos, pszichopata, aljas féreg lelőtte!! Két ártatlan kutyát lelőtt egy pszichopata! Anna kislánya le is rajzolta, hogy mi történt. A kis rajzon ő csak csúnya bácsiként emlegeti ezt a gyilkost! Mit élhettek át ezek az ártatlan kutyák és mit élhetnének át Annáék és a gyerekek, akik azóta folyamatosan sírnak! Milyen kib*szott világ ez?! Bízom benne, hogy a rendőrség már nyomoz és el fogja kapni ezt a szívtelen pszichopatát, mert aki két gyönyörű kutyát képes kegyetlenül megölni - ráadásul az egyik golden retriver, ami az egyik legbarátságosabb fajta - az az emberre is veszélyes!" - írta felháborodott posztjában a tévés.