Mindenki erre várt: fordulat történt Katalin hercegné életében, erre volt szüksége

A tanév kezdetével Katalin hercegné gyermekei is visszatérnek az iskolába. A hercegnének vegyes érzelmei lehetnek a folyamatban lévő rákkezelése miatt, de valószínűleg az öröm dominál, mert az új tanév lehetővé teszi számára a pihenésre és a projektekre való összpontosítást.

Katalin nagyon szereti a gyermekeit, de a rákkal vívott harc során több pihenésre van szüksége. (Fotó: GETTY IMAGES)

Katalin és Vilmos, valamint a gyerekek a nyár utolsó napjait Balmoralban töltötték. Jennie Bond királyi tudósító kifejtette, bár a család a nyilvánosságtól többnyire elvonulva tölthette az idejét, Katalin számára a három gyermek ellátása, különösen a rákkezelések közepette nagy kihívást jelenthetett, még akkor is, ha lelkileg feltöltötte a szeretteivel töltött minőségi idő.

A kora indulás, az iskolában, majd otthon a házi feladatokkal töltött idő mind lehetővé teszi Katalinnak, hogy kicsit több időt szánjon magára, ha pedig erőt érez magában, akkor a folyamatban lévő projektjeire is összpontosíthat - írja a livemint.com.

Ez lehetőséget ad neki, hogy pihenjen, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy bűntudatot érezne, amiért nincs a gyerekekkel

– tette hozzá Bond.

A hercegné márciusban jelentette be, hogy rákot találtak nála, azóta kemoterápiás kezelésen esik át - írja a livemint.com. Bár a hercegné a gyógyulására összpontosít, a nyár folyamán kétszer is meglepte rajongóit: először a Trooping the Coloron, majd a wimbledoni tenisztornán tűnt fel. Láthatóan egyre erősebb, de mint korábban bevallotta, a kezelések hatására vannak jobb és rosszabb napjai.