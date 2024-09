Kommentháborúba keveredett Megyeri Csilla, Zsoltiról is kitálalt

Megyeri Csilla biztosan nem unatkozik ezen a nyáron. A polgárpukkasztó kijelentéseivel híressé váló műsorvezető nagy mélységeket és magasságokat élt meg, már ami a szerelmi életét illeti. A rajongók nem hagyták szó nélkül a magánéleti történéseit, Csilla pedig egy kommentháború közepette az exét is beárulta.

Érdekes választ adott Megyeri Csilla egy rosszakarónak, Zsoltit is belekeverte a hadakozásba (Fotó: Szabolcs László)

Megyeri Csilla színt vallott

Az idei nyár, ami a szerelem évszaka hivatott lenni, ezúttal sztárszakításokat hozott. Földes Eszter és Lovasi András, Jennifer Lopez és Ben Affleck, Megyeri Csilla és Zsolti… A lista nem teljes, de most maradjunk utóbbinál.

Csilla és Zsolti összehangolt, fekete-fehér képpel ellátott bejegyzésben tudatta a nagyérdeművel, hogy tizenegy év után elválnak útjaik. Bár békés különválásról vallottak, a jelek nem erről árulkodnak. Zsolti már a közleményben is utalást tett rá, hogy Csilla nem volt korrekt vele. A műsorvezető ezután nem sokkal valóban egy új férfi oldaláról jelentkezett be egy romantikus nyaralásról, az új kapcsolatát pedig most hétvégén elég egyértelműen fel is vállalta.

Bocsi… elfoglalt vagyok. Ezek az utolsó nyári napok…

– írta közösségi oldalára, szívecskével megtűzdelve, egy fotóhoz, amin intim közelségben bújik a látszólag konditermeket előszeretettel látogató férfihoz.

Míg a kommentelők egy része kíváncsian várja, hogy a széles vállhoz arc is párosuljon, volt, aki durván betámadta Csillát.

– De gyorsan túlléptél a Zsoltival való szakításodon… – ítélkezett egy hozzászóló, mire többen helyeseltek, ám volt, aki megvédte őt, mondván ez az ő magánügye, s nem tudhatjuk, valójában mióta voltak problémáik, s mikor zárták le a kapcsolatukat. A kommentszekcióban Csilla is feltűnt:

Ő is boldogan ismerkedik. Köszönjük szépen!

– vetette oda, talán nem minden él nélkül: nem kizárt, hogy némi sértettség bújik meg a sorok között, sőt, talán ez a bizonyos ismerkedés, kikacsintás már a kapcsolatuk során megtörtént, s valójában talán mégsem volt olyan békés az az elválás.

Valóban, már néhány napja is szárnyra kapott a pletyka, miszerint Csilla exe sem gyászolta túl sokáig a kapcsolatot, nemrég egy fesztiválon szúrták ki, láthatóan randiszituációban egy nővel, aki történetesen igencsak emlékeztetett a műsorvezetőnőre. Bár Zsolti a szakítás óta nem jelentkezett a közösségi oldalán, az előbb említett pletyka, és Csilla elszólása arról árulkodik, hogy bizony ő sem szomorkodik a négy fal között.