Szakítások éve az idei: íme a sztárpárok, akik külön folytatják

Békében vált el a sztárpár (Fotó: AFP)

Úgy fest, befuccsolt Ben Affleck és J-Lo házassága

Ugyan hivatalosan még nem mondták ki, mindenki tényként kezeli, hogy Ben Affleck és Jennifer Lopez házassága véget ért. A szexi énekesnő épp baráti társasággal nyaral Európában: néhány napja Olaszországban süttette a hasát, majd Párizsban látták. Hónapokkal ezelőtt mutatkoztak utoljára együtt nyilvánosan, bennfentesek szerint pedig nem egyszer hangos veszekedés szűrődött ki közös házukból, amit azóta meg is hirdettek az ingatlanpiacon.

Úgy tudni, zűr van a paradicsomban J-Lo és Ben Affleck háza táján (Fotó: Northfoto)

Szakítás után esküvő

ÉNB Joe és Csenge kapcsolata is igencsak olaszos. A valóságshow-szereplő és párja többször is szakított, legutóbb éppen néhány hónapja. Épp ezért igencsak meglepődtek a rajongók, mikor egyszeriben nem csak a kapcsolatuk felmelegítését jelentették be, de azt is, hogy hamarosan összeházasodnak. A részletekről a Ripost-nak mesélt Varga Miklós Joe:

– Augusztusban lesz az esküvő, tökéletesen zajlik minden, most is írjuk az ülésrendet. Több mint hatvan fő lesz és még jövő héten is megyünk a helyszínre, a ruhákkal kapcsolatban is van variálás. Azt hittük, hogy az utolsó két-három hónapban majd hátradőlhetünk – mesélte, majd hozzátette, az esküvő előtti napokat babonából külön töltik: Csenge lánybúcsún lesz, Joe csak visszafogott ünneplésre készül.