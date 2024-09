Fülig szerelmes Megyeri Csilla volt párja

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt szakítása mindenkit meglepett. A páros számtalan celebműsorban vállalt szereplést és épp idén költözött új lakásba, már a közös gyermekvállalást tervezték, amikor beütött a krach. Az elválás nem volt egyszerű, tíz közösen eltöltött év után nyilván nem egyszerű új életet kezdeni. A műsorvezetőnek azonban szerencséje volt, hiszen a boksznak köszönhetően viszonylag hamar találkozott valakivel, aki megdobogtatta a szívét, Zsolt azonban sokáig szingliként élt.

Megyeri Csilla és Zsolt több, mint tíz éven át éltek egy párként Fotó: Mediaworks archív

Titokzatos nő

Míg Csilla a nyár végére bátran felvállalta, hogy ki az új választottja, addig Zsolt igyekezett teljes titokban élni a magánéletét. Az óvatossága érthető, Megyeri mellett megszokhatta, hogy a híres emberek életére tömegek kíváncsiak, újságírók keresik őket, illetve az utcán is simán lefotózza egy idegen, ha felismeri őt. A szerelemnek azonban nem lehet parancsolni, így Zsolt is komoly dilemma előtt találta magát. Találkozott ugyanis egy egzotikus szépségű nővel, aki egyébként nagyon hasonlít Megyeri Csillára, és akibe a jelek szerint fülig beleszeretett. Természetes, hogy vele szeretne programozni, és nem csak a négy fal között bujkálni. De ha kiteszik a lábukat együtt, akkor abból előbb-utóbb hír lesz valahol... Így is történt a Strand Fesztiválon, ahol együtt jelentek meg (akkor még nem lehetett tudni, hogy milyen kapcsolatban vannak) és valaki le is fotózta őket, majd a képet feltöltötte a Reddit nevű közösségi oldalra. A fotó ugyan pár nap múlva eltűnt, a pletyka azonnal szárnyra kelt. Ki lehet a titokzatos hölgy Zsolti oldalán?

Megyeri Csilla exe is hamarosan megmutatja

Molnár Zsolt új kedveséről egyre több információ derül ki. Amit már most tudni, hogy napi rendszerességgel jelenik meg Zsolti lakásánál, a szomszédok szerint félig már ott is lakik. Szépségápolással foglalkozik, vállalkozó, a sztárok körében jól ismert, de civil hölgyről van szó. És hogy mikor mutatja be végre a nagyközönségnek Molnár? Arról a főszereplőt kérdeztük. Zsolt először is nem volt boldog attól, hogy a magánéletéről érdeklődünk, de végül annyit hajlandó volt elárulni, hogy nemsokára minden kiderül.

A magánéletemről nem szeretek nyilatkozni, majd ha eljön az ideje, akkor be fogom mutatni őt a közönségnek. Ez nemsokára meg is történik.

– mondta szűkszavúan Zsolt.