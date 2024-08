Úgy tűnik, Megyeri Csillát nem viselte meg különösebben a szakítás

Tegnap robbant a celebhír-bomba: tizenegy év után hivatalosan is különvált Megyeri Csilla és kedvese, Molnár Zsolt. A közismert páros ugyan nem indokolta meg, hogy miért mentek külön, de a körülöttük kialakult körülmények beszélnek helyettük is... Míg Zsolti egy rövid írásban osztotta meg a szakítás tényét, majd a szövege végére odabiggyesztette azt a furcsa mondatot, hogy: „A korrektség részemről megtörtént…!”, addig Csilla hosszú köszönőlevélben búcsúzik az egykori kedvestől, akinek köszöni, hogy az élete részese volt, és a jövőben sok boldogságot kíván neki.

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt több mint tíz évig volt együtt (Fotó: Szabolcs László)

Belépett a harmadik?

Molnár Zsolt korrektségre utaló mondata kísértetiesen hasonlít Krausz Gábor búcsú üzenetére, amellyel Tóth Gabinak szúrt oda egyet és egyben buktatta le a volt feleségét, hogy annak már új kapcsolata van: „Időnként furcsa meglepetéseket, kellemetlen fricskákat tartogat az élet” – írta a szakításkor a sztárséf. Ebből derült ki az ország számára, hogy az énekesnő a Fricska együttes táncosába szerelmes... No de térjünk vissza Megyeri Csillához és Molnár Zsolthoz: az egykori páros tagjai látszólag békében váltak el egymástól és eddig egyikük sem vállalta fel, hogy új kapcsolata lenne... Csilla azonban mintha nem is tagadná, hogy kifejezetten jól rézi magát már az elválás utáni napokban is, amikor azért még keményen gyászolja az átlagember a veszteségét. A műsorvezető épp Olaszországban nyaral, de arra nagyon odafigyel, hogy még véletlenül se mutassa meg a világnak, hogy kivel ment. Naponta több posztot is megoszt az Instagram-oldalán, de minden fotón egyedül élvezi a strandolást.

Megyeri Csilla köszöni, jól van

Természetesen nem állítjuk, hogy egy új szerelem lépett az életébe, és emiatt fejezte be a kapcsolatát Zsoltival, de a jelek azt mutatják, hogy míg a műsorvezető kivirulva élvezi az életet, addig a volt párja, Zsolti mély hallgatásba burkolózik és valószínűleg egyedül igyekszik feldolgozni az élete nagy traumáját. Hogy mi az igazság, az persze nagyon hamar kiderül majd. Csak Megyeri Csilla Instagram-fiókját kell követni.