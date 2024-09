Zsűritársa zavarta össze Caramelt a Megasztárban: „A feleségemnek üzennék, tudom, hogy ma a kanapén kell aludnom”

A tehetségkutatók válogatói mindig nagyon szórakoztatóak. Megasztár 7. évada se maradt olyan jelentkező nélkül, aki ne lenne tele önbizalommal, és azt gondolja magáról, csodálatosan énekel, tehetséges, és hiszi, hogy azonnal leveszi a zsűrit a lábáról előadásával. Így volt ezzel az a női jelentkező is az első válogató napján, aki Alicia Keys Fallin' című dalával állt Rúzsa Magdi, Papp Szabi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel és Marsalkó Dávid elé.

A Megasztár zsűri 2024-ben sem marad vicces jelentkezők nélkül (Fotó: TV2)

A Megasztár zsűritagjai poénokkal színesítik a műsort

Egészen addig nem volt baj, amíg „csak” a zene szólalt meg, ám ahogy a hang is felcsengett az énekes-jelölttől, az ítészek pislogás nélkül bámulták az előadását. Olyannyira sokkolta őket a hölgy produkciója, hogy Caramelben még az is felmerüt, ismeri-e egyáltalán a dalt a versenyző. Ritkán fordult elő, hogy valaki második esélyt is kapjon, de most Rúzsa Magdi úgy döntött, a hölgy kérésére újra nekivághat a produkciónak. Mindhiába, úgyhogy a döntés végül picit sem volt nehéz a zsűri számára.

– Summázom, hogy ez egy nem – mondta határozottan Caramel, akit egy pillanat alatt sikerült zavarba hoznia zsűritársának, a Halott Pénz zenészének.

Úgy értettem, azt mondod, hogy sunázom. Egy percig nem tudtam utána megszólalni.

– Tényleg ezt mondtad Caramel? – tette fel a kérdést Dávid, amikor már a jelenlévők dőltek a röhögéstől. Persze a többi ítész is azonnal Marsalkó mellé állt, Rúzsa Magdi is hozzászólt a történtekhez, és megerősítette Dávidot, hogy ő is így hallotta, amivel teljesen elbizonytalanították Caramelt.

– Most már ne zavarjatok össze.

A feleségemnek üzennék, tudom, hogy ma a kanapén kell aludnom, de Bogár, nem gondoltam komolyan. Bocsáss meg.

– Találkozzunk a szökőkútnál – mondta nevetve az énekes.

– Hú gyerekek, nem tudtuk, hogy mire vállalkozunk – próbálta oldani és lezárni a szójátékba átment párbeszédet zsűritársaival a Megasztár 2. évadának győzetese.

Reméljük, Caramel felesége elnézi a feltételezett nyelvbotlást!