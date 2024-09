Spanyolországban tervez ingatlant vásárolni L.L. Junior

L.L. Junior mindig is jól bánt a pénzével, az előadóművészet mellett az üzleti életben is komoly karriert kezd befutni. A vállalkozásai közül - több is van neki - a legsikeresebb a csirkebiznisz, de most úgy látszik, hogy új vizekre evezett. Spanyolországi ingatlanokkal fog foglalkozni, bérlés és eladás kapcsán, és ha már ott mozog, akkor valószínűleg magának is beújít egy csinos kis tengerparti ingatlant. Az üzlet még nagyon az elején tart, de már most biztosak lehetünk benne, hogy a muzsikus elégedetten zárja majd a legújabb bizniszét.

L.L. Junior nem csak a zenéhez, a pénzhez is nagyon ért (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior a spanyol ingatlanpiacon

A zenész már hónapokkal ezelőtt megszellőztette, hogy valószínűleg külföldön keres majd új üzleti partnereket, de eddig nem konkretizálta a terveit. Most azonban elérkezett az idő, hogy lerántsa a leplet a legújabb befektetéséről:

Annyi információt hallottam és pletykát Alicantéról és a magyar ingatlanvásárlásról, a magyar tulajdonjogokról, hogy gondoltam felkerekedek és személyesen járok ennek utána, régimódi magyarként. Eljövök és megismerem ezeket a fiúkat, akik egyáltalán nem önjelölt ingatlanosok, vagy most kezdték volna a szakmát, hanem régóta benne vannak. Eljöttem személyesen meggyőződni róla, hogy milyen befektetések vannak itt. Személyesen fogom megtapasztalni azt, hogy hol érdemes befektetni. Együttműködésünk lesz, én is befektetek

- mondta L.L. Junior egy friss Instagram posztban, majd egy másikban meg is erősítette a hírt:

– Aláírtunk egy 3 éves partneri szerződést.

Junior hamarosan a Spanyol tengerparton sütteti a hasát (Fotó: TV2)

A zenész döntését természetesen örömmel lájkolják a rajongói, akik közül többen is megkérdezték Juniort, hogy esetleg örökbe fogadhatná őket, ha lenne kedve... A zenész ezekre a beírásokra nem válaszol, és nyilván nem is gondolkodik abban, hogy idegen emberekkel ossza meg az életét és a vagyonát. Ő inkább arra koncentrál, hogy a gyermekeinek minél kényelmesebb jövőt tudjon építeni, hiszen számára csakis a kislánya, Lili és a kisfia, Lacika számítanak.