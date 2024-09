Itt a hivatalos közlemény: Nem hiszed el, ki váltja a kórházba került Liptai Claudiát

Liptai Claudia a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be hétfőn, hogy sajnos övsömörrel kórházba került. Ez egy igen komoly betegség és utólag elárulta, hogy emiatt már a Sztárban Sztár All Stars előző heti adásait is nagy fájdalmak és láz közepette kellett végigcsinálnia.

Liptai Claudia övsömörrel került kórházba (Fotó: Bors)

Liptai azt már akkor bejelentette, hogy ezen a héten biztos nem tud majd színpadra állni a Játékszínben látható, Hölgyválasz című darabban, hiszen első az egészsége. A teátrum most egy hivatalos közleményben tudatta a közönséggel és a színházkedvelőkkel, hogy már meg is találták az utódját Auksz Éva személyében!

„Auksz Éva alakítja Molly szerepét szerdán, csütörtökön és pénteken. Liptai Claudia betegsége miatt, bravúrra készülve, Auksz Éva ugrik a népszerű előadásunk női karakterszerepébe. A kulisszák mögül jelentjük, hogy Éva szinten alvás nélkül tanulja a koreográfiákat, és minden színészpartnere abban segíti őt, hogy holnap zökkenőmentes legyen a beállása. Liptai Claudiának ezúton kívánunk gyors gyógyulást, Auksz Évának pedig köszönjük, hogy bevállalta ezt a nem kis feladatot” – áll a teátrum közleményében.

Auksz Éva ugrott be Liptai Claudia helyére (Fotó: LI)

A TV2 is közleményt adott ki Liptai Claudia betegsége miatt

Az övsömör miatt természetesen az is kérdésessé vált, hogy Clau zsűritagként részt tud-e venni a Sztárban Sztár All Stars most szombati élő show-jában. A TV2 kedden a következő közleményt küldte a Borsnak:

– A műsor készítői természetesen mindent megtesznek, hogy Claudia komfortosan érezze magát a Sztárban Sztár All Stars forgatása alatt. Felvettük a kapcsolatot menedzserével, aki közvetíti felénk, ha Claudiának bármire szüksége lenne a felvétel során. Mivel tisztában vagyunk vele, hogy ez a betegség fájdalommal jár, a forgatásra kirendelt állandó orvosi felügyelet is készen áll arra, hogy enyhítsen ezen. Továbbá egyeztettünk a műsor egyik stylistjával is, mivel tudjuk, hogy jelenleg a bőréhez durvább anyag nem érhet, ezért terv szerint egy nagyon finom, hernyóselyem ruhában lesz a következő adás felvételekor, ezzel is igyekszünk őt megkímélni az esetleges fájdalmaktól. Az All Stars egész stábja várja vissza Claudiát, és mindent megteszünk, hogy a lehető legkellemesebben teljen neki a stúdióban töltött idő

– írta a csatorna sajtóosztálya megkeresésünkre.