Krausz Gábor valóra váltotta egy gyógyulás útján járó kislány álmát

Az ország talán leghíresebb séfje, Krausz Gábor már rengetegszer bebizonyította, hogy ő a szakma egyik kiemelkedő alakja. Persze az emberek manapság inkább a magánéletével foglalkoznak, hiszen kicsit több mint 1 évvel ezelőtt a Dancing with the Stars-os táncpartnere, Mikes Anna mellett találta meg a boldogságot, és azóta is magas hőfokon ég szerelmük lángja.

Fotó: Dunántúli Napló / Löffler Péter

A sztárséf most egy egészen megható posztot rakott ki a közösségi oldalára, ugyanis elárulta, hogy teljesítette egy gyógyulás útján járó kislány kívánságát: a 10 éves Zita is séf szeretne lenni, és az volt a vágya, hogy együtt főzhessen Krausz Gáborral.

Nyáron érkezett a hívás. A Ments életet, Álomvarázslók Alapítvány keresett meg. A „Váltsd valóra te is egy beteg gyermek álmát!” programuk keretein belül súlyos, életet veszélyeztető betegségben szenvedő, vagy abból gyógyuló gyerekek titkos vágyait, álmait igyekeznek valóra váltani, támogatók segítségével. Mint kiderült, van egy tíz éves kislány, Zita aki hála istennek már a gyógyulás útján jár és szeretne séf lenni. Az álma pedig az, hogy velem főzhessen egyszer. Szerettem volna egy maradandó élményt adni ezért nemcsak, hogy együtt főztünk, de a családját is meghívtuk egy hosszú hétvégére az egyik szállodánkba. Elmondhatatlan az az érzés amit ennek a kislánynak a mosolya, csillogó szemei okoznak. Zitának teljesült az egyik picike álma és amilyen ügyes volt a konyhában, szerintem élete álma is valóra válhat és séf lesz belőle. Aki ilyen komoly betegségből és megpróbáltatásokból mosolyogva kijön, az bármire képes. Bárcsak nekem lenne ennyi akaraterőm és kitartásom. Hajrá Zita Váltsd Valóra Te is Egy Beteg Gyermek Álmát Csatlakozzatok ti is a Ments életet, Alapítványhoz és legyetek ti is Álomvarázslók. Felemelő érzés

– írta Krausz Gábor.

