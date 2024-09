Klippremier: Régóta követelt dallal robbannak be Spigiboyék

Erős Attila és Spigiboy klasszikusára sok évvel ezelőtt minden buliban tombolt a közönség, nem csoda hát, hogy régóta rágják a rajongók a legendás DJ páros fülét, hogy a többi dalhoz hasonlóan a „Más a világ” című dalt is felújítsák. Erős Attila és Spigiboy az elmúlt években több olyan dalt is áthangszerelt, amelyek a kétezres évek nagy slágerei voltak.

Fotó: (forrás: Erős és Spigiboy)

„Nagyon sokan kérték, hogy vegyük elő ezt a dalunkat is, mert nagyon szerették és örülnének, ha ennek a slágernek is egy új lendületet adnánk. Most érkeztünk el odáig, hogy ezt a kérést teljesíteni tudtuk, és már be is mutatkozott az új verzió, ráadásul élőben, ami egy DJ formáció esetében igen ritka. A júliusi, Budapest Parkos fellépésünkön több dalt is élőben adtunk elő, köztük a most felújított „Más a világ”-ot is, és akkora tombolás kezdődött rá, hogy el is határoztuk, hogy a klip is ebből készül majd” - mesélte Spiegelhalter László, azaz Spigiboy.

A dal felújítása már csak azért is aktuális volt, mert a Tiktokon az elmúlt hónapokban rengetegen elővették újra a slágert, és ismét a legfelkapottabb dalok közé került. Erős Attila és Spigiboy immár húsz éve gondoskodnak a bulizók hangulatáról, sikerük pedig azóta is töretlen. A népszerűségnek azonban nem csak csillogó oldala van, hanem olykor kellemetlen velejárója is, amit Spigiboyéknak az elmúlt két évtized alatt volt alkalmuk megtapasztalni.

„A korral és a technika fejlődésével a rajongói túlkapások is változnak. Jó példa erre, hogy az elmúlt három hónap alatt háromszor lopták el vagy tiltották le a Facebook oldalamat. Hogy miért, azt én is csak találgatni tudom. Sokan nehezményezik, ha nem tudunk például rögtön válaszolni. Ezzel azonban most hatalmas káosz járt, mert szinte minden koncertszervezővel Messengeren tartottam a kapcsolatot. Mivel nem fértem az oldalamhoz, az üzeneteket sem láttam, így volt olyan, hogy délután értesültünk arról, hogy este fellépésünk lesz, de az is előfordult, hogy a helyszínen derült ki, hogy negyed óra múlva egy másik városban is várnak minket. Akkor szétváltunk Attilával és megmentettük mindkét fellépést, de nem volt izgalommentes” - tette hozzá nevetve Spigiboy, aki azt is elárulta, hogy az eset nagy tanulsága az volt számukra, hogy a jövőben több felületen is egyeztessenek majd a fellépésekről.