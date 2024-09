Király Linda: Vége a romantikának!

hot!: Mi a titka annak, hogy egy távkapcsolat működőképes maradjon?

Király Linda: Szerintem az eszméletlenül fontos, hogy mindenkinek meglegyen a saját élete. Nem szabad a másikban keresni azt, ami kitölti az emberben az ürességet. Számomra fontos, hogy a Simonnal való kapcsolatomban két teljes ember találkozik, akiknek megvan a saját életük is. Ha valaki a másiktól várja, hogy megoldja a boldogtalanságát, akkor az az ember még nem áll készen egy komoly kapcsolatra. Persze a távkapcsolat sok embernek nem könnyű, ráadásul mi más időzónában is vagyunk, ami megnehezíti azt is, hogy mikor beszéljünk egymással, de mivel mindketten tudtuk ezt, amikor úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a kapcsolatunkat, vállaltuk ezt a nehézséget. Ezenfelül nem árt, ha érzem a hiányát, amikor nincs velem, hiszen ezzel tovább fenntartjuk a tüzet és a kölcsönös érdeklődést is. Egy bizonyos távolság még jót is tehet egy kapcsolatnak. Összesen huszonhárom éve ismerjük egymást, ez egy nagyon hosszú és mély kapcsolat, ami köztünk van.

Király Linda: „Nem tudom, hogy lesz”

hot!: Mi a hosszú távú tervetek? El tudnátok képzelni azt, hogy egy életre elkötelezzétek magatokat egymás mellett?

Király Linda:

Hát, ha tudnám a jövőt, akkor máshol is kereshetném a pénzt!

(Nevet.) Nem tudom, hogy lesz. Az biztos, hogy addig szépen haladunk tovább, ameddig boldogok vagyunk és boldoggá tesszük egymást.

Linda nem ismeri a jövőt, de mindenre fel van készülve – Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Arra van már tervetek, hogy legközelebb melyikőtök látogatja meg a másikat, és nagyjából mennyi idő múlva?

Király Linda: Valószínűleg én látogatom majd meg őt, mert amúgy is ki kell majd mennem Amerikába, de még erre sincs pontos tervünk. Majd idővel kitaláljuk ezeket. Egyelőre még minden képlékeny. Most arra koncentrálunk, hogy megpróbálunk élvezni minden napot, amíg együtt vagyunk.