Hazautazott Király Linda szerelme

– Simon három napja elutazott, nagyon nehéz volt a búcsú, tökéletesen éreztük magunkat együtt. De nem volt más választásunk. Most egy ideig távkapcsolatban leszünk, remélem nem sokáig. Simon ahogy megérkezett, máris elkezdte szervezni, hogy kapjon olyan vízumot Magyarországra, amelyikkel hosszabb ideig maradhat. Én is megyek ki októberben Las Vegasba, ahol koncertem lesz, szóval ott is kapunk egy kevés közös időt… így próbáljuk átvészelni az egymás nélküli időszakot. Remélem, nem kell sokáig így élnünk.