Király Linda szerelme már magyarul tanul: „Jól alakulnak a dolgok”

Király Linda szerelme, az amerikai zenei producer, Simon két héttel ezelőtt landolt a budapesti reptéren. A találkozást a felek igyekeztek titokban tartani, és bizony jó okuk volt arra, hogy ne verjék nagydobra a randit: ők ketten 23 évvel ezelőtt már szerelmespár voltak, nyolc éven át éltek kapcsolatban. Az élet akkor ugyan elszakította őket egymástól, de a barátságuk mégis megmaradt, a romantikus érzéseik pedig mostanra kezdtek újraéledni. Nem tehettek mást, mint eldöntötték, hogy újra megpróbálják együtt...

Simon és Linda elhatározták, hogy újra megpróbálják együtt Fotó: olvasói fotó

Lesz, ami lesz

Simon úgy érkezett Magyarországra, hogy nem tudta, pontosan meddig fog maradni. Lindával azt beszélték meg, hogy egyirányú jegyet vásárol magának és addig marad, amíg mindketten úgy érzik, hogy van mit keresniük a másik életében. A férfit az édesanyja is elkísérte, hiszen a Király család jóbarátja, de az idős asszony már eleve csak pár napra készült, neki tovább kellett utaznia a másik gyermekéhez, aki szintén Európában él. A Bors információi szerint az anyuka már tovább is repült, Simon viszont maradt és a jelek szerint nem is tervez tovább állni. Ez pedig egyértelmű bizonyítéka annak, hogy működik a kémia kettejük között, ezért akár hosszútávra is tervezhetnek egymással.

Király Linda és Simon között ugyanúgy működik a kémia, mint 23 évvel ezelőtt Fotó: archív / hot magazin

Király Linda: Jó irányba haladunk

A Király Linda közösségi oldalaira feltöltött fotók tanúsága szerint a páros nagyon jól szórakozik, két hete gyakorlatilag meg sem állnak, programról programra utaznak. A boldogság sugárzik róluk, így nem voltunk meglepve a pozitív hangvételű válaszokon sem, amikor arról kérdeztük az énekesnőt, hogy hogy alakulnak a dolgok kettejük között?

– Köszönjük az érdeklődést, nagyon jól alakulnak a dolgok – kezdte a megszólalását Király Linda.

Simonnal ott folytattuk, ahol huszonéve abbahagytuk. Jól érezzük magunkat egymás társaságában, a tesóim eleve imádják, szóval sűrű a programbeosztásunk, de azért marad időnk egymásra is. Úgy érzem, hogy jó irányba haladunk, most nagyon jól érzem magam.

A beszélgetés zárásaként megköszöntük Lindának, hogy nyilatkozott, mire váratlanul egy férfi hang szólalt meg a telefon másik végén:

Köszönöm szépen!

– mondta szinte tökéletes magyarsággal Simon, aki – mint ezután megtudtuk – elkezdett magyarul tanulni...