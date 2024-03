"Mostantól kezdve mindig szeretném együtt tölteni vele" - fontos elhatározásra jutott Király Linda

Király Linda pörgős időszakon van túl. Nemrég ért haza három hetes amerikai útjáról, ahol amellett, hogy meglátogatta New Yorkban élő családtagjait, még dolgozott is Nashville-ben, majd hazaérve itthon folytatta a koncertezést. A kint töltött napok során azért volt oka a pihenésre és az ünneplésre is, ugyanis unokaöccsének, Kai-nak február 18-án volt a születésnapja, míg neki február 28-án. Rengeteg élménnyel gazdagodott, rendkívül élvezte rég nem látott testvérével és annak családjával az amerikai mindennapokat.

Király Linda Amerikában töltötte a születésnapját. Fotó: Szabolcs László

Mostantól kezdve mindig szeretném együtt tölteni vele.

- jegyzete meg Kai-jal kapcsolatban Linda, hogy a szülinapját most már tradíció szerűen vele szeretné tölteni minden évben Amerikában.

Elmesélte, hogy Kai a 7. születésnapja alkalmából szüleivel és Lindával a Los Angeles-i Universals Stúdióba ment, ahol minden vidámparki játékra felült. Ezt pedig az énekesnő rendkívül élvezte, mivel ő is imádja őket, csak mivel mindenki félt tőle, így nem volt hozzá társasága. Most azonban végre partnerre lelt a hullámvasutázban az unokaöccse személyében.

A nagy kaland után a saját szülinapján február 28-án pedig Nashville felé vette az irány egy kis munka miatt. A producerek melett azonban ott élő barátaival is találkozott. Linda ugyanis majdnem egy évet élt ott, és ott alakultak ki igazi felnőttkori barátságai, akik annyira szeretik őt, hogy még egy meglepetés bulit is szerveztek számára:

Nem vagyok sírós típus, de ott potyogtak a könnyiem.

- jegyezte meg a Mokka adásában Linda, akit annyira inspirált amerikai útja, hogy tele van tervekkel és ötletekkel a jövőre nézve.

Kitűzött célja azonban nincs, csupán mindig próbálja pozitív attitűddel a legjobbat kihozni mindenből: