III. Károly készen áll arra, hogy békét kössön Harry herceggel – ám ennek van egy feltétele

III. Károly kisebbik fia, Harry herceg feleségével, Meghan Markle-lel 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot, és mondott le a vezető királyi tisztségéről. A házaspár jelenleg is Amerikában él két gyermekével, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Mindeközben a kapcsolatuk igencsak megromlott a királyi család többi tagjával, miután nem egyszer nyilvánosan kritizálták őket, valamint Harry egy önéletrajzi kötetben, a Tartalékban további bennfentes információkat is megosztott. Mindezek dacára apja, Károly király a szóbeszéd szerint továbbra is szeretné, ha sikerülne békét kötnie a fiával.

Károly király kész lenne békét kötni Harryvel / Fotó: Anadolu via AFP

Úgy gondolom, a király nyilvánvalóan szeretne valamikor kibékülni a fiával. Nem utolsósorban azért, mivel szeretné többet látni az unokáit, Archie-t és Lilibetet. Csak egyszer vagy kétszer találkozott velük, és ez egy nagyon tragikus helyzet. De amíg nem lesz sokkal fittebb, és nem érzi úgy, hogy képes megbirkózni a számára nem megterhelő helyzetekkel, addig nem hiszem, hogy sok előrelépést fogunk látni ezen a téren

– nyilatkozta a királyi szerző, Phil Dampier a Mirror beszámolója szerint.