Kitálalt egy bennfentes: így van valójában Károly király

Bár mindössze fél évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra a királyi család, hogy III. Károly királyt egy rutinműtét előtt rákkal diagnosztizálták, mostanra már újra visszatérhetett a munkához az uralkodó. A nyáron már személyesen is egyre több rendezvényen jelent meg, az elmúlt hetekben pedig már több külföldi utazáson is részt vett. A világ pedig érthető okokból aggódik Károly király egészségi állapota miatt, ezért egy bennfentes és Kamilla királyné is frissítést adott ki a héten a rákos uralkodó jelenlegi helyzetéről.

A fél világ arra kíváncsi, hogy hogyan érzi magát az uralkodó /Fotó: Northfoto

A királyné és Károly a nyár második részét Balmoralban töltötte, és jelenleg gőzerővel készülnek az idei ausztráliai és szamoai utazásukra. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a hét elején Kamilla a férje hogylétéről:

Jelenleg nagyon jól érzi magát

- mondta el szűkszavúan a királyné egy tévéműsorban. Egy családi barát azonban már bővebben is megszólalt a témában:

Az egészségének továbbra is az első számú prioritást kell élveznie, azonban azt kell mondanom, hogy nagyon pozitív irányba halad Károly egészsége

- árulta el a családi barát a Mirrornak.