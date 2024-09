Harry herceg azonnal visszatér a családjához, ha ezt az egy dolgot megkapja

Harry herceg egy feltételt talált ki, amit ha teljesít a királyi család, visszatér hozzájuk - állítja a life.hu. Harry nyitott lenne egy ideiglenes szerep betöltésére a királyi családban, de végleges visszatérésen még nem gondolkodik. A hírek szerint már kapcsolatba is lépett régi bizalmasaival, hogy segítsenek kitalálni neki egy tervet a visszatérésre.

Fotó: Northfoto

Vilmos herceg szerint nem sok esély van rá, hogy a testvérét visszafogadják a Spare című memoárja után, amelyben családját elég keményen bírálta. A könyvben Harry többek között azt állította, hogy Vilmos megtámadta őt egy Meghan Markle-lel kapcsolatos vita során.

Harry herceg és Vilmos között hónapok óta nincs kapcsolat, és egyelőre nem is kommunikálnak egymással. Nemrég kiderült, hogy mindketten részt vettek Robert Fellowes temetésén, de nem beszéltek egymással. Harry közeli barátai szerint a herceg szeretné javítani kapcsolatát apjával, különösen annak egészségügyi problémái miatt. Ugyanakkor úgy vélik, Harry továbbra is elvárná bátyja bocsánatkérését, ha valaha is képviselné a családot. Tehát ez lenne az a feltétel, amit ő szeretne, ha teljesülne.