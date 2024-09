Hercegnőként tündökölt Kiss Ramóna – Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Kiss Ramónát a televízió nézői legújabban a Sztárban Sztár leszek műsorában láthatják. Ráadásul Ramóna ezúttal nem műsorvezetőként, hanem zsűritagként mérlegelheti a produkciókat, legutóbb az egyiket alaposan meg is könnyezte.

Fotó: TV2

Kiss Ramónából a legutóbbi adás alkalmával egy gyönyörű hercegnőt faragtak. Ramóna alapból is gyönyörű nő, de a haj, az ékszerek és a testhez simuló világoskék szaténruha megtette a hatását. Erről a tündöklő hercegnői megjelenéséről osztott meg most egy fotót a közösségi oldalán. A fotót pedig még a barátnője, Virrasztó Evelin is dupla lángnyelvvel jutalmazta, kifejezve mennyire dögösnek találja Kiss Ramónát a hercegnő szettben. A műsorvezetőt egyébként a rajongói sem győzték dicsérni.

- Te leszel a magyar Merlin Moonro

- Gyönyörű vagy Rami, bármilyen ruhát is veszel fel

- Gyönyörű vagy de tényleg

- üzenték a rajongók Kiss Ramónának.