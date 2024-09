Most érkezett: Nagy a baj! Gépek tartják életben Galambos Lajos zenész barátját

Kozelka László, vagy ahogy sokan ismerik Lagzi Laci kórházba került. Galambos Lajos teljesen összetört, ugyanis évtizedek óta ápolnak szoros barátságot.

Galambos Lajos és barátja szerdán találkozott volna egy megbeszélés miatt Fotó: Szabolcs László

Galambos Lajos teljesen összetört

Lajcsi a Borsnak árulta el, percről percre kevesebb az esély, hogy közös terveiket, amiket az elmúlt időszakban megálmodtak, valaha is valóra váltsák.

– Jó kolléga, szeretett barátunk, bármi történjék is vele, Lacit örökre a szívünkbe zártuk. Sajnos nagyon rossz híreket kaptunk a családjától, illetve a kórházi jelentések sem kecsegtetnek bennünket semmi jóval.

Gyakorlatilag agyhalál közeli állapotban van.

– Az orvostudomány jelenlegi állása szerint nem visszafordítható – sóhajtott nagyot Lajcsi, majd hozzátette, komoly terveken dolgoztak együtt.

– Kozelka Laci volt az egyedüli, akire tőlem a „Lagzi” név átruházásra került. Nem feltétlenül a technikai, vagy a hangszeres tudása, hanem mindenképpen az emberi személye és nagysága miatt döntöttem így. Egy kitűnő barát, egy nagyszerű munkatárs, aki soha nem akart annál több lenni, mint ami valójában volt.

Komoly terveink voltak, ugyanis az újonnan szervezett zenekaromnak oszlopos tagja lett volna.

– Múlt héten pénteken beszéltem vele, akkor állapodtunk meg a találkozásunk időpontjában. Bővítjük az élő zenekart, ő vadászkürtözik, vagyis sajnos azt kell mondanom, hogy vadászkürtözött is, ez a hangszer is fontos szerepet játszott a hangszerelésben, ami rá épült volna. Az ő személyének, jó természetének köszönhetően kevés ilyen igaz barátom van, mint ő, de nem is lesz! Szerdára terveztünk egy megbeszélést, meg tudnám mutatni, hogy még a naptáramban is fel volt jegyezve, hogy jön hozzám Laci. Ezzel egyidejűleg egy próbát is szerettünk volna tartani, sajnos ez elmaradt – árulta el lapunknak Galambos Lajos, aki a történtek óta folyamatosan kapcsolatban van Laci szeretteivel.

Lagzi Lajcsi barátját a gépek tartják életben

– Laci családja értesített vasárnap, mély megdöbbenéssel fogadtuk a hírt, de abban bíztunk, hogy nem következik be az az állapot, ahol most tartunk.

Sajnos ma már arról beszélünk, hogy búcsúztatjuk Lacit.

– Mi nem erre számítottunk, arra gondoltunk, hogy csak egy kisebb egészségügyi probléma lépett fel nála, bemegy a kórházba, rendbe hozzák és hazaengedik. Az állapotának semmi kórelőzménye nem volt, váratlan eseményként jött a rosszulléte. Szombaton még a színpadról szórakoztatta a közönségét, vasárnap pedig már az életéért küzdöttek – mondta érdeklődésünkre Lajcsi.

Mi még bízunk a csodában, még ha Lacit gyakorlatilag a gépek, a lélegeztető eszköz, a gyógyszerek, az orvostudomány is tartja is életben, nincs magánál.

– Rendkívül szomorú vagyok. Ez egy döbbenetes tanulság lehet mindenkinek, szombaton még a színpadon állsz, vasárnap pedig már megtörténik a tragédia – fűzte hozzá lesújtva Galambos.