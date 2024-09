Átszakadhat Fresh Andiék árvízi gátja

Fresh Andi öt évvel ezelőtt költözött a Dunakanyar festői részére, a szlovák oldalon található Helemba nevű faluba. A Párkánytól alig 12 km-re fekvő település csodálatos turisztikai helyszín, egyszerre három folyó is találkozik itt, a Duna, az Ipoly és a Garam, melyek közül most a Duna nagyon komoly problémákat okoz. A folyón levonuló hatalmas áradat kedden már elvágta a települést a külvilágtól, és most már azt a gátat is veszélyezteti, melyet a saját kezükkel építettek a helyiek.

Fresh Andi férje társaságában rekedt Helembán (Fotó: Fresh Andi)

Fresh Andiék a saját kezükkel építették

Andi és a férj, János ugyan a falu egyik dombjának tetején élnek, így ilyen módon nem veszélyezteti őket az áradat, a Duna-partján azonban működtetnek egy vállalkozást, ott konténerházak állnak, melyeket természet szerető turisták bérelhetnek ki. A konténerek most vízben állnak, ami ugyan komoly kárt okozott a vállalkozóknak, de az semmi ahhoz képest, hogy a település egyik partszakaszán könnyen betörhet a víz. A település lakóinak élén Fresh Andi párja már a múlt héten nekiállt egy saját gát építésének. A férfiak éjt nappallá téve dolgoztak, hordták a földet, pedig ők is tisztában voltak azzal, hogy mivel nem volt ideje a gátnak összetömörülni, ezért egyáltalán nem biztos, hogy meg fogja tartani azt az irdatlan víztömeget, amelyik nyomja a partokat.

Fresh Andiék települése veszélybe kerülhet (Fotó: BS)

Átszakadhat a gát

Fresh Andival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, így első kézből értesülhetünk arról, hogyan állnak az árvízi védekezésben. Az énekesnő péntek délelőtt aggasztó hírekkel szolgált: