Leleplezte gyerekkorát Dobrády Ákos: "Mindig tudtam, hol van a határ!"

A hétvégén elstartol a Sztárbox című műsor, amelynek egyik versenyzője Dobrády Ákos lesz. Saját bevallása szerint gyerekkorában sosem kereste a bajt, de azért néha elkerülhetetlen volt a balhé.

Dobrády Ákos Pintér Tiborral mérheti össze tudását - fotó: Szabolcs László

– Anyukám szavaival élve, eleven gyerek voltam. Mindig abba a csapatba tartoztam, akik valami rosszaságon törték a fejüket. Viszont mindig tudtam, hol van a határ. Nem voltam kifejezetten verekedős gyerek; nem utaztam arra fiatalként, hogy belekössek kis srácokba vagy az osztálytársaimba, de mivel kamaszkorban tombolnak a hormonok, nyilván voltak túlfűtött helyzetek – kezdte nevetve a hot!-nak a TNT énekese, aki úgy érzi, az új tudása mindenképpen a hasznára válik majd. – Ha úgy alakul az életem, hogy meg kell védenem magamat vagy a családomat, akkor ez biztosan egy eszköz lesz rá. Több lett ilyen szempontból az önbizalmam is.

Ákos ezenfelül úgy érzi, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb is lett, amit az élete több területén is érez, amin még a családja is csodálkozik. Az edzésekkel levezeti az összes feszültséget, ami a mindennapokban éri.

– Korábban gyakrabban felhúztam magam a forgalomban, de most sokkal nyugodtabb vagyok a volán mögött. Nemrég például volt egy szituáció, amikor meg is lepődött a párom, hogy milyen higgadt maradtam – ecsetelte.

Dobrády Ákos hasáról eltűnt az úszógumi

Az énekes különös figyelmet fordít arra is, hogy mennyit és mit eszik. Látszik is rajta, hogy csúcsformában van. Szakemberhez fordult, és meg is lett az eredménye.

– Egy dietetikussal konzultáltam hónapokkal ezelőtt, ő felírt egy étrendet, és azt követem.

Az volt a cél, hogy izomtömeget tudjunk növelni, és egy jó versenysúlyt érjek el. Mindig volt egy kis úszógumi a hasamnál, de most már az is kezd eltűnni. Úgy érzem, életem legjobb formája a mostani

– mondta büszkén, majd kitért arra is, hogyan viseli a bokszolással járó fájdalmakat. – Alapvetően elviselem ezeket, de egy testütés alváskor válik igazán kellemetlenné. Ha például begyullad egy bordaközi izmom, akkor konkrétan egy mozdulat elég ahhoz, hogy belenyilalljon a fájdalom. A fejütés szerintem egy fokkal jobb – vélekedett Ákos.