„Végre elkezdtem” - fontos elhatározásra jutott Curtis

Curtisnek az utóbbi években minden összejött, mind zenei téren, mind a magánéletében. Hiszen új dalokat adott ki és tele volt a naptára fellépésekkel, emellett újra rátalált a szerelem Barnai Judit személyében, akit még augusztus végén jegyezett el.

Életmódváltásba kezdett Curtis Fotó: Kocsis Zoltán

Azonban a rapper számára még mindig hiányzott valami... Egészen idáig, ugyanis kicsit több mint egy hónapja életmódot váltott, csupán az alkohol elhagyásával 6 kilót fogyott, most pedig edzeni is elkezdett. A zenész az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésében bevallotta, hogy majdnem 116 kiló volt, de augusztus 6-án elindult a változás útján, és azóta jelentős súlyfeleslegtől szabadult meg.

A rapper a posztjában köszönetet mondott barátjának, Király Viktornak is, aki miatt elhatározta magát, hogy változtat az életmódján, ugyanis az ő története hatalmas plusz motivációt adott számára. Curtis egyúttal azt is megígérte, hogy a továbbiakban is beszámol az életmódváltása eredményeiről.

A születésnapomon volt az egyetlen kivétel, amikor fogyasztottam alkoholt. Augusztus 6-án, induláskor majdnem 116 kg voltam, amikor elindultam a változás útján. Már csak az alkohol elhagyásával majdnem 6 kg-tól szabadultam meg. Ma elkezdtem a súlyzós edzéseket is végre Kovács Máté barátommal és nagyon élveztem! Rettentő profi kezekben vagyok, ami megkönnyíti ezt az időszakot nekem

- olvasható a rapper bejegyzésében.