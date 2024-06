Pásztor Anna elszólta el magát, Bochkor Gábor szíve újra foglalt

Bochkor Gábor a reggeli rádiózás közismert arca, akiről mindenki úgy tudja, hosszú ideje egyedülálló, ám most úgy hírlik, hogy újra szerelmes. A kapcsolatról Pásztor Anna rántotta le a leplet, amikor a Bochkor című reggeli műsorban adott interjút.

Pásztor Anna lerántotta a leplet Bochkor Gábor új kapcsolatáról. (Fotó: Szabolcs László)

Az énekesnő és Bocsi hosszú évek óta közeli barátok, így nem véletlen, hogy a Bochkor 6X egyik meghívott fellépője volt, ahol az éneklés mellett fel is köszöntötte a rádióst. És bár egészen eddig nem volt köztük több mint barátság, Anna egy édes hármast ajánlott fel akkor a szülinaposnak. Ma reggel a rádióban ezt meg is erősítette. Sőt, azt is elmondta, hogy Bochkor új párja iránti tiszteletből gondolt a hármasra:

Nekem még tartozol a diákéveimért, hogy téged kellett hallgatnom minden reggel egyetemre menet, és ezért az egyik lehetőség a természetben való fizetés. De mivel tiszteletben tartom a párkapcsolatod, hiszen volt is alkalmam találkozni a kedves hölggyel, ezért gondoltam nem rontanék bele, és legyen édes hármas.

Bochkor Gábor párja vajon, mit szól ehhez?

A meglepő bejelentés után Anna előállt egy másik lehetősséggel is, ami talán jobban tetszene az új barátnőnek is:

— Vagy van a B opció, azt mondtad, hogy veszel nekem egy TV-t. Én ebben is nagyon szívesen benne vagyok, de lehet a kettő egyszerre is.

Meg is beszéltük, mindenben benne vagyok

— válaszolta nevetve a rádiós.

— Akkor szerintem te fejezd be ezt a reggeli show-t, én addig elmegyek próbálni, és utána találkozunk — jelentette ki határozottan az Anna and the Barbies frontembere.

Azért arra kíváncsiak lennénk, hogy mit szól ehhez Bochkor új szerelme, és persze, hogy ki lehet a titokzatos hölgy, bár még az is lehet, hogy a beszélgetés után a műsorvezető hirtelen ismét egyedülálló lett.