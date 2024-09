Ami szép az szép: Tolvai Reni görögdinnye melleket villantott - Fotó

Vasárnap este folytatódik a csoportos rangadók estéje, ami során a Sztárban Sztár All Stars versenyzői négyfős csapatokba rendeződve mérik össze a tudásukat. Először mindig a zsűri mond a hírességek fölött ítéletet, majd ezután dönthetnek a nézők.

Fotó: Mate Krisztian

Az extravagáns külsejű, amerikai szabadszájú fenevad, azaz Doja Cat bőrébe bújva csinált hatalmas show-t a színpadon Tolvai Reni! A négytagú zsűri és Till Attila is egyetértett abban, hogy Reninek jól is állt és könnyen jött a szexizés a színpadon. Ezzel szemben az énekesnő azt állította, hogy Doja Cat hangterjedelmét nem volt egyszerű a számára begyakorolni. Egy biztos, Tolvai Reni berobbantotta a showt a produkciójával, ami a pontokban is visszaköszönt, ugyanis majdnem maximális, 38 pontot kapott.