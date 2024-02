Meglepő, mit árult el magáról Xantus Barbara: „Én vagyok az élő példa rá”

Xantus Barbara csak ritkán vállal showműsorban szereplést, a Szerencsekerékre azonban nem tudott nemet mondani.

Xantus Barbara a TV2 kvízműsorában, a Szerencsekerékben próbálta ki magát. / Fotó: TV2

„Kasza Tibit nagyon kedvelem”

– Imádok játszani, és titokban régi vágyam volt kipróbálni a műsort – árulta el vidáman a Borsnak. – A műsorvezető személye számomra kardinális kérdés. Kasza Tibit nagyon kedvelem, megfelelő humorral vezeti ezt a könnyed műsort, ahol nagyon jól éreztem magam! A rejtvények és fejtörők közel állnak hozzám, és társasjátékozni is nagyon szeretek: nagy baráti társasággal gyakran összeülünk – mesélte Barbara.

A színésznő azt egyelőre nem árulhatta el, hogyan forgott a szerencséje a szókitaláló játékban, de lapunknak elmondta:

Én vagyok az élő példa rá, hogy aki nem szerencsés a játékban, az szerencsés az életben és a szerelemben

– fedte fel, majd sejtelmesen hozzátette:

– Valóban, a szerelem mindig akkor és olyan mértékben van jelen az életemben, ahogyan szükségem van rá. Azt elárulhatom, most nagyon jól vagyok!

Xantus Barbara amerikai produkcióban szerepelt

S ha már szerelmi szál: Barbara nemrég egy amerikai filmprodukcióban próbálhatta ki magát! A Love on the right course című romantikus vígjátékról van szó: egy, a főszereplőhöz közel álló személyt formáz meg a világsztárokat felvonultató filmben.

– A főszereplő édesapjának egy közeli barátját alakítom, akivel elindul egy szerelmi szál is. A mi történetünk kibontakozása egy következő rész lehetne! A partnerem a csodálatos brit színész, Roy McCrerey, aki számos Netflixes filmben is feltűnik – mesélte a családanya, majd hozzátette: – A szerep kedvéért fel kellett turbóznom az angol tudásomat. Francia szakos tanárként végeztem az ELTE-n, de az angolom nem volt olyan erős.

De íme a fényes bizonyíték, hogy nem nyavalyogni kell, amiért valami nem megy: igenis oda kell tennünk magunkat, és akkor sikerülhet!

– szögezte le a színésznő, aki szívesen dolgozna még nemzetközi produkcióban, mert lenyűgözte, milyen profin működik egy ilyen stáb.