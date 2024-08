Születésnapját ünnepli Demcsák Zsuzsa: „Újraterveztem az életemet”

Különösen boldog időszakát éli jelenleg a TV2 Farm VIP című műsorának háziasszonya, Demcsák Zsuzsa ugyanis mind a szakmai, mind a magánéletében sikeres, ráadásul a negyvenhatodik születésnapját ünnepli a napokban. Azonban, mint a legtöbben, ő is inkább a jelentősebb évszámoknak szeret nagy feneket keríteni.

Demcsák Zsuzsa nem hisz a születésnapi fogadalmakban - Fotó: TV2 / Hot magazin

– Szeretem a születésnapokat, de úgy gondolom, alapvetően a különlegesebbeket kell nagyon megünnepelni, ami kerek vagy félkerek. Ilyen volt nálam a negyvenedik vagy a negyvenötödik – kezdte Demcsák Zsuzsa a hot! magazinnak.

Gáspár Zsoltival jó csapatot alkotnak - Fotó: Archív / Hot magazin

„A mindennapi boldogságomat az határozza meg, hogy a gyerekeim hogyan érzik magukat”

Sokan a születésnapjukon megállnak egy pillanatra, és összegzik azt, mi az, amit elértek az életben vagy éppen miben szenvednek hiányt. A kommunikációs trénernek erről is megvan a véleménye, hiszen neki is inkább célkitűzései vannak, mintsem fogadalmai, amikért ráadásul igyekszik is sokat tenni.

– Általában az ember minden születésnapján igyekszik számot vetni az életéről, de nálam a nagy változást nem az életkorom, hanem a gyerekek életének ciklusai jelentik. Felnőttek a gyerekek, egyre inkább a saját útjukat járják, emiatt pedig én is újraterveztem az életemet.

Ezen folyamatosan gondolkozom, mert ilyenkor az anyaszerep a mindennapi 24 órás gondoskodásból átalakul egy támogató közeggé.

Az embernek vannak céljai, amiket szeretne elérni az életben, legyen az fizikai, szellemi vagy lelki célkitűzés. Ezért is van, hogy nem szeretem az ünnepi fogadalmakat. Az én mindennapi boldogságomat az határozza meg, hogy a gyerekeim hogyan érzik magukat, és ez életem végéig így marad – árulta el a műsorvezető.

Zsuzsa nagyon szeret együtt dolgozni Zsoltival - Fotó: Archív / Hot magazin

Demcsák Zsuzsa szerint nem lehet kiszámítani, hogy éppen mivel rukkol majd elő Zsolti

Jelenleg is zajlik a Farm VIP forgatása, már ötödik alkalommal várja a bevállalós hírességeket a műsorvezető Gáspár Zsolti gazdával. Bátran állíthatjuk, hogy az övék az egyik legjobban működő képernyős páros.

– Nem lehet kiszámítani, hogy éppen mivel rukkol majd elő Zsolti, de szeretek vele dolgozni, ahogy a stáb többi tagjával is. A szereplők évről évre más hangulatot teremtenek, miközben a formátum igyekszik megújulni, és ami hihetetlenül jó ebben, hogy több mint százötven ember dolgozik ezen a projekten, és bátran mondhatom, hogy a szakma krémje – mondta a Farm VIP műsorvezetője.

Kipróbált páros Nem véletlenül működik ilyen jól Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti kettőse, hiszen korábban már akarva-akaratlanul kipróbálták, hogyan dolgoznak együtt élesben. – Korábban volt már egy „próbaköre” a kettősünknek, hiszen az Ázsia Expresszben összezártak minket egy napra, és már ott érződött, mennyire jól működünk együtt – avatta be az olvasókat a tévés.