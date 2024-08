Szabó Franciska szó szerint nyakába vette a Sziget Fesztivált - Videó!

Elkezdődött az év bulija a Sziget Fesztivál, és szokásukhoz híven extravagáns ruhákban megjelentek a celebek és a hírességek is a Hajógyári szigeten. Az Exatlon sztárja Szabó Franciska azonban nem csak kinézetével hívta fel magára a figyelmet, hanem a kirobbanó erejével is. A Sziget felirat előtt ugyanis úgy döntött, hogy megmutatja, hogy pankrátorként milyen erős is valójában, és egy felnőtt férfit kapott a nyakában, majd vele végzett guggolásokat.

Franciska hazautazott a Sziget fesztivál idejére Magyarországra /Fotó: Szabó Franciska/Instagram

Franciska a mutatványt ráadásul úgy mutatta be, hogy közben egy legalább 10 centis magassarkú volt a lábán, emellett pedig egy feszülős nadrág, és egy szexi top.