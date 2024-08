Súlyos dologgal vádolják L.L. Juniort, megszólalt a rapper

Lapértesülések és egy szemtanú szerint L.L. Junior még szombat hajnalban, balhézott Dárdai Blanka Pozsonyi úti lakásában. Egy szemtanú állítja, éppen a kutyáját sétáltatta, amikor a rapper feldúltan hagyta el a bérházat, majd nem sokkal később, egy rendőrató jelent meg. Bár Junior már nem volt ott, intézkedésre került sor.

L.L. Junior tagad, Dárdai Blanka hallgat (Fotó: Bors)

Szemtanú szerint L.L. Junior feldúltan hagyta el a házat

Az egyik portálnak a rendőrség meg is erősítette, hogy valóban kiküldtek egy járőrautót a címre, ahol az elsődleges információkat begyűjtötték, majd magánlaksértés gyanúja miatt eljárást indítottak. Igaz a közleményben nem esett szó, sem L.L. Juniorrol, sem pedig Dárdai Blankáról, de a szemtanú hozzátette, a szomszédok dulakodásról susmogtak, ami miatt a lány végül segítséget kért a hatóságoktól. A rendőrségi válaszból ugyanakkor az is kiderült, hogy gyanúsítotti kihallgatásra eddig nem került sor, ahogy az is, hogy személyi sérülés sem történt az incidens során.

A rendőrség megerősítette, valóban történt intézkedés. (Fotó: Unsplash.com, illusztráció)

„Semmilyen balhé nem történt...”

A Bors elérte a rappert, akit őszintén meglepett a róla és korábbi kedveséről terjedő hír. Ugyanakkor kategorikusan kijelentette, semmi ilyesmi nem történt sem szombat hajnalban, sem máskor.

– Hogy micsoda? Ez már megint mi? Bulizni voltam és sehol, semmilyen balhé nem történt.

Most éppen egy tárgyaláson vagyok, de átfutottam a hírt és fogalmam sincs mi ez.

Már azt sem tudom, kit, mit kéne bepereljek, hogy végre véget érjenek ezek az őrületes marhaságok – fakadt ki L.L. Junior, majd elköszönt. Hogy mi történt pontosan a XIII. kerületi háznál, az nem lehet tudni, de ha bármilyen fejleményről értesülünk, arról azonnal beszámolunk. Kerestük Dárdai Blankát is, aki nem kívánt nyilatkozni a témában.