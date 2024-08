Életveszélyes, amit a TV2 sztárja művelt! Videó is készült róla

Kétség sem fér hozzá, hogy Papp Gabi volt a Next Top Model Hungary mezőnyének legprofibb versenyzője, hiszen már nem kezdő a divatszakmában. A TV2 sztárja a műsorban is mindent megtett azért, hogy a fotózások végeredménye tökéletes legyen. A sérült füllel is befutó modell gyermeke születése után úgy akart visszakerülni a pályára, hogy megnyeri ezt a versenyt. S bár végül a döntő előtt kiesett, ami komoly felháborodást keltett, de Gabi így is elérte a kitűzött célját. Azóta elárasztják modell munkákkal, amikről követőinek gyakran mutat meg videókat.

A TV2 sztárja életveszélyes dolgot tett (Fotó: Bors)

Életveszélyes, amit a TV2 sztárja tett

Papp Gabi imádja a szakmáját, és tisztában van vele, hogy az éppen aktuális fotózás miatt hol a komfortzónájából kell kilépnie, hol a fóbiáját kell leküzdenie, hol a határait kell feszegetni. De vajon mi az a határ, ahol már vakmerő, mintsem bátor?

Papp Gabi a napokban két videót is megosztott, amin megmutatja, milyen igazából a modellek élete egy fotózáson, mit meg nem tesz a fotózás végeredményéért. A felvételeken nyomon követhetik a rajongók, ahogy először egy telephelyen, vadító ruhában egy munkagépen pózol, majd azt is, ahogy egyik helyszínről a másikra mennek a fotóssal és a stáb többi tagjával. A sztáranyuka először magassarkú cipőben és rózsaszín selyem miniruhában átszalad a zebrán, miközben piros a lámpa. Majd a villamos sínen fotózzák az Erzsébet körút közepén, a Next Top Model sztárja profi módjára teljesíti a fotós kéréseit, közben jól látszik, hogy a forgalom nincs leállítva.

A másik videójában azonban még vakmerőbb, konkrétan életveszélyes, ráadásul még büntetendő is az, amit csinál. A TV2 sztárja ugyanis miután újra átszalad a piros jelzés ellenére a zebrán, az éppen a megállóba beérkező villamos ütközőjére ül le, és ott fotózzák, vállalva a kockázatot, hogy elindul a szerelvény és magával rántja. Ebből komoly baleset is történhetett volna, nem véletlen, hogy a korábban "tujázás" néven ismert őrült trend elkövetőit keményen büntették a rendőrök, ha valakit elkaptak. A "tujázók" a villamosok ütközőire ülve, guggolva utaztak, és néhány éve több bolond fiatal is ezzel menőzött a közösségi oldalakon. Gabi életveszélyes mutatványáról ITT! tudod megnézni a videót.