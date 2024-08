Nem vett fel melltartót: kibuggyannak Zimány Linda hatalmas mellei a ruhájából

Zimány Linda időről időre meglepi követőit a közösségi oldalán szexi fotókkal.

Fotó: Máté Krisztián

A sztár most is így tett: a kocsiban készített magáról szelfit, majd később újabb szexi fotókkal bombázta meg rajongóit. A szőke szépség ruhájának egyik pántja is lecsúszott a kép elkészítése közben. Követői nem is tudnak máshová nézni, mint dögös dekoltázsára, ruhája ugyanis rendkívül kiemeli azt.

Káprázatos vagy nagyon

- bókolt neki egy rajongója.

Gyönyörű

- értett egyet egy másik.

Vonzó

- fogalmazott egy harmadik.

A képet ide kattintva nézheted meg.

Linda nem sokkal ezután egy másik ruhába bújt, ami pedig alig bírta el hatalmas melleit. Egy harmadik fotón pedig már melltartót sem visel.