Nagy show-ra számíthatnak a Szigeten a Kylie Minogue rajongók, de vajon milyen szettben lép színpadra az énekesnő?

A Sziget első napján valószínűleg mindenki Kylie Minogue lázban ég majd, hiszen az ausztrál énekesnő este 9 után énekel majd a nagyszínpad kiemelt fellépőjeként. És ahogyan már megszokhatták tőle a rajongói, minden alkalommal egy igazán izgalmas és szexis szettet választ a koncertjére, így várhatóan ez ma sem lesz másként. Addig is fotókon gyűjtöttük össze, hogy milyen szettekben lépett fel eddig, és hogy ezek alapján mit várhatunk tőle ma.

Ma este lép fel Kylie Minogue a Sziget Fesztiválon, ilyen fellépőszettre számítunk tőle (Fotó: AFP / AFP)

A korábbiak alapján biztosan többször is átöltözik majd az előadása alatt. Sőt, az is előfordulhat, hogy valamilyen piros szettet vagy legalábbis piros kiegészítőket választ, hiszen ez a szín több összeállításában is visszaköszön. De gyakoriak még a fekete, a fehér és a kék színek is. A ruha stílusát tekintve pedig, míg korábban a miniruhákra szavazott, így 50 felett már többször választ hosszabb szoknyákat vagy esetleg nadrágos, overál jellegű fazonokat, amik éppúgy megmutatják ma is tökéletes alakját, mint egy-egy rövidebb ruha.

Kylie Minogue ajándékba is kapott fellépő ruhát

Az énekesnőnek a magyar divattervező, Merő Péter is készült egy nagyon különleges meglepetéssel. A Next Top Model Hungary zsűritagja a Mokkában árulta el, hogy úgy döntött a saját kollekciójából egy darabot Kylienak ajándékoz és még a koncert előtt elhelyezi az öltözőjében. Így akár még az is előfordulhat, hogy egy magyar tervező alkotását is viszontláthatjuk a világsztár öltözékei között.