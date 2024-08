Belestünk: Ebben az öltözőben készül Kylie Minogue a szerda esti koncertjére

Lapunk munkatársainak lehetősége volt még a nyitás előtt belépni a Sziget Fesztivál területére, ahol megnézhettük a készülő színpadokat, standokat sőt, még Kylie Minogue öltözőjébe is benyitottunk. A látvány meglepő volt, de közel sem a fényűzés miatt.

Egy nappal a nyitás előtt még felmossák a nagyszínpadot, szerdán azonban már Kylie Minogue áll majd ezeken a deszkákon (Fotó: Bors)

Jönnek a világsztárok

Idén 30. alkalommal nyitja ki a képzeletbeli kapuit a Sziget Fesztivál, amit a szervezők szerint egyszerűen csak a Szabadság Szigetének lehet nevezni. Európa legnagyobb szabadtéri fesztiválján idén is 50 helyszínen, 1000-nél is több program várja a látogatókat a műfaji sokszínűség jegyében. Fellép majd Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix vagy Sam Smith, de újra lesz Nagy Utcaszínház és a mindig fantasztikus Cirque du Sziget, sőt idén az egyik tusolóblokkban is szól majd a zene. Igen, úgynevzett diszkó zuhanyzó lesz.

Az előtérben koncert, a függönyök mögött zuhanyzás: ilyen lesz 2024-ben a Sziget-élmény (Fotó: Bors)

Belestünk Kylie Minogue öltözőjébe

A hírességek közül elsőként Kylie Minogue lép színpadra, így nem is volt kérdés, hogy ha tudunk, benyitunk az öltözőjébe. Vajon milyen különleges kívánságai vannak egy ekkora sztárnak? Nos, Kylie annak ellenére is szerény, hogy a nevét immár évtizedek óta ismeri az egész világ. Az öltözőjébe a jelek szerint semmilyen cicomát nem kért, a külsőségek nem igazán érdeklik. Ennek ellenére természetesen nagyon igyekeznek a szervezők, hogy a lehető legkomfortosabb legyen a felkészülés helyszíne. Kylie öltözőjébe egyelőre csak élő növényt helyeztek el - ezt a hírek szerint a sztár menedzsmentje kérte -, ezen kívül csak kényelmes bútorok, egy nagy tükör és egy hűtőszekrény foglal helyet.

Kylie Minogue ebben az öltözőben készül majd a koncertjére (Fotó: Bors)

A hírek szerint a sztárfellépők finom ételeket és hűtött italokat is kapnak a buli előtt és természetesen utána is, ha van rá igény. Hogy Kylie Minogue a koncertje után még kint marad a Szigeten vagy sem, arról nincsenek információk, de nincs kizárva, hogy kedve lesz majd tenni egy kört, miután megtapasztalta, hogy milyen egyedi közönsége van a fesztiválnak.