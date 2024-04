Itt a nagy bejelentés: Magyarországon koncertezik Kylie Minouge!

Hatalmas bejelentéssel indult a Sziget 2024-es programjait és újításait bemutató sajtótájékoztató. Eszerint a fesztivál első napján, augusztus 7-én a Sziget Nagyszínpadára érkezik a BRIT Awards-on idén „Global Icon” különdíjjal elismert, nem mellesleg tavaly évvégi, legújabb lemezének egyik daláért Grammy-díjat is bezsebelt legendás pop szupersztár, Kylie Minogue.

A fiataloknak olcsóbb lesz a Sziget

Kádár Tamás, a Sziget főszervezője a fesztivál újításait vette sorra:

Tavaly nagyot léptünk a Sziget vendégélmény fokozásában - a visszajelzések alapján - a látogatók nagy megelégedésére

– mondta Kádár.

– A higiénia terén az európai fesztiválok élvonalában is példaértékűek a szolgáltatásaink, ezt nem csak a látogatók, de a nemzetközi fesztiválszcéna szakemberei is elismeréssel nyugtázták. A Sziget látványvilága is nagyot színesedett úgy a vendégtérben, mint a programhelyszínek tekintetében. Kiemelendő még a fesztiválon igénybe vehető szállások változatos kínálatának és szolgáltatásainak sokszínűsége. – tette hozzá a főszervező, aki így folytatta: - Az elővételes jegyidőszakban nagyon megugrott az eladott bérletek száma, külön fontos számunkra, hogy a magyar látogatók vásároltak – hosszú évek után először – a legtöbben Early Bird hatnapos bérleteket. A napijegyek árait pedig idén átlagban nem emeltük, sőt, a diákjegyekkel és a 21 év alattiaknak idén bevezetett „U21” bérlet megjelenésével a fiatalok - az első időszakban - a tavalyinál is olcsóbban juthattak bérlethez.

Csiszár Virág (a Sziget booking managere), Kádár Tamás (a Sziget főszervezője), Kardos József (a Sziget programigazgatója) Fotó: Szabolcs László

A K-híd felújításáról továbbra sincsenek bíztató hírek

Tavaly a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a már régóta felújításra szoruló, így az áteresztő képességében biztonsági okokból visszafogott K-híd miatt, a nagy világsztárok koncertjei után a látogatók kiengedése lelassult. – Sajnos a K-híd felújításáról továbbra sincsenek bíztató hírek, csak ígéretek, ezért a tömegirányítás terén igyekszünk újabb megoldásokat bevezetni, hogy a koncertélményt ne írja felül a sorban állás – mondta Kádár. Egyrészt a Nagyszínpad táncteréről egy új útvonalon irányítják a közönséget a kijárat felé. Technikai újítás, hogy több helyen lesznek olyan digitális információs táblák, ahol valós idejű adatokkal tájékoztatják a közönséget, hogy egyes útvonalakon mennyi idő alatt lehet a kijáratot vagy a taxi szolgáltatásokat elérni. A nagy érdeklődésű fesztiválnapokon - igény szerint - a H-híd irányába is megnyitják a gyalogos forgalmat, ezzel is elkerülve a feltorlódást. A H-hídtól éjszakai buszjáratok is közlekednek majd a Margit híd irányába, de sűrítik a hajójáratokat és a taxis közlekedésben is lesznek majd változások, például egy új BOLT taxidroszt a H-híd irányában.