Nagy Melanie: Mindenkivel összeboronáltak

Fenekestül felfordult az utóbbi időben Nagy Melanie élete, hiszen valami véget ért, és valami új kezdődik. Bár eddig is sokat dolgozott, most úgy döntött, hogy nem dolgozik tovább sminkesként: a műsorvezetés mellett irodai munkát vállal. Kétgyermekes egyedülálló anyaként a kötött munkaidő kihívást jelent, nem is beszélve arról, hogy az iskolapadba is visszaül. Ez sokaknak már elképzelhetetlen teher lenne.

Nagy Melanie példaképe az édesanyja - Fotó: archív / hot! magazin

– Mindig is erős nőkkel voltam körülvéve, így anyukámtól és más családi mintákból adódóan természetes számomra, hogy bármi történjék is, az élet megy töretlenül tovább – mesélte Melanie.

Márpedig neki most bizony adódott is nehézsége, hiszen a teljes munkaidő mellett az egyetem is a gyerekektől veszi el az időt – legalábbis ezt hihetnénk. Ugyan Melanie hétvégi jelenlétet igénylő, vagyis levelező szakra nyert felvételt fejlesztéspolitikai programmenedzsment szakra, egy anya mindent megold.

– Nagyon jól kell beosztanom az időmet.

Iszonyúan kimerült vagyok, és tudom, hogy nagyon kemény másfél évünk lesz, de igyekszem arra törekedni, hogy Me­la­nie-­nak és Márknak is nagyon jól időzített programjuk legyen.

Nagy Melanie szerencsésnek érzi magát

Ehhez persze kap segítséget a családjától, és a gyerekek az apukájukkal is jó kapcsolatban vannak.

– Próbálom úgy megoldani, hogy ebből a lehető legkevesebbet érezzenek. Amikor más vigyáz rájuk, akkor minél tartalmasabb programokat vagy különórákat szervezek nekik. Melanie úszni tanul és külön matematikaórákra jár, az a kedvence. Szerencsés vagyok, mert a környezetem nagyon szívesen vigyáz rájuk. Nagy megnyugvás számomra tudni, hogy szükség esetén jó helyen vannak.

Arról is kérdeztük az édesanyát, hogy van-e mostanában valakije.

– Az utóbbi időben mindenkivel összeboronáltak, aki csak elment mellettem – mondta nevetve. – Nem zárkózom el egy párkapcsolattól, de ez most nem az az időszak, hogy a szerelemre koncentráljak.