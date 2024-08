Mint egy Disney hercegnő: Békefi Viki kislánya imádnivaló fehér ruhácskájában - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, hétvégén ismét kimondta a boldogító igent a Tv2 sztárpárja. Békefi Viki és Feng Ya Ou egy csodás ceremónia keretén belül, családok és barátok körében újra egybekelt.

Békefi Viki és Ya Ou / Fotó: Czerkl Gábor

Az álompár hivatalosan először tavaly kötötték össze az életüket, amikor is csak a szűk család és két tanújuk volt jelen. Ám most úgy döntöttek egy nagyobb lakodalom során megújítják a fogadalmukat. A különleges napról Ya Ou a Borsnak elmondta, hogy életük egyik legszebb napja volt a kislányuk születése után.

- Vikit a fehér ruhájában csak a ceremónián láttam először és gyönyörű volt benne. Bevallom, könny szökött a szemembe a boldogságtól, pedig már volt olyan fotózásunk is, ahol láttam menyasszonyként, de itt sokkal szebb volt – áradozott Ya Ou.

Ám nemcsak Békefi Viki olvasztotta meg a szíveket fehér ruhájával, hanem a kislánya is. Mei Liza a nyáron már egy éves lett, így a nagy nap előtt sort ejtettek a megkeresztelésére. A kislány tündéri fehér habos babos ruhában ünnepelte a keresztséget.

- Egy igazi áldás volt számunkra ez a hétvége. Pénteken végre a családunk és a barátaink előtt is kimondtuk az életre szóló IGENT-t, amiről folyamatosan be fogunk számolni nektek de addig is itt ez a kisangyal, aki vasárnap lett megkeresztelve a Kiskunlacházi Református Egyházközségben. Vezessenek az elhangzottak az utadon drága kislányunk, mi mindvégig ott leszünk melletted. Anya, Apa, Keranyu és Keriapu – írta a megható sorokat bejegyzésében Békefi Viki.

- Annyira szép kicsi lány, mint egy tökéletesen megrajzolt disney aprócska hercegnő

- Édes drága tündérke!

- Ahjjj maki! Csodák vagytok!

- üzenték Viki követői.