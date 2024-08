Mindenkit átver? Beadta a válókeresetet, majd furcsa képet posztolt Jennifer Lopez

Jennifer Lopez egy dögös szelfit osztott meg Instagram-sztorijában. Ez az első fotót, amit posztolt azóta, hogy beadta a válókeresetet. A fotón kirobbanó formában van az 55 éves celeb, ám a szemfüles rajongók kiszúrták, hogy ez a kép sajnos nem mostanában készülhetett, a háttérben ugyanis egy karácsonyfa van felállítva...

Sajnos nem friss fotót posztolt JLo. (Fotó: Instagram)

A bennfentesek azt is kiderítették, hogy a képet 2020. decemberében lőtte a celeb, amikor a sztárfodrász Chris Appletonnal dolgozott - írja a life.hu. A rajongók így csak remélhetik, hogy JLo a Ben Affleckkel való válása ellenére rendben van.

Jennifer Lopez augusztus 20-án adta be a válókeresetet, a nyilvánossággal azonban semmit sem közölt a magánéleti válságáról. Májusban röppentek fel az első hír arról, hogy a sztárpár kapcsolata megromlott, az énekesnő azonban a hivatalos válási papírokon április 26-át jelölte meg a szakítás dátumaként, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. Nem kért tartásdíjat, és kérte a bíróságot, hogy tagadja meg ezt Afflecktől is. A páros most azon dolgozik, hogy eladja Beverly Hills-i kúriáját. Az énekesnőnek ez a negyedik válása, Ben Afflecknek pedig a második.