Jennifer Lopez belefogyott a szakításba

Míg Ben Affleck egyre felszabadultabbnak tűnik a JLo-val való szakítása után, Jennifer Lopez szemmel láthatóan nehezen viseli házasságának kudarcát.

Ben most ébredt rá, hogy eddig Jennifer életét élte, saját vágyait alárendelte feleségének, ám most, hogy különváltak, végre valóban magára koncentrálhat. Ezt bizonyítja az is, hogy mostanában több időt tölt a gyerekeivel és újra ápolja régi barátságait.

Jennifer Lopez viszont - bárhogy próbálja titkolni - nem tudta még magát túltenni a szakításon. Legutóbbi posztja is árulkodó, bár divatképekről van szó, mégis észrevehető, hogy a dögös díva megfogyott az utóbbi időben. Bizonyára időre lesz szüksége, hogy újra boldogan mosolyogjon, hiszen ezt a házasságát véglegesnek gondolta, nem véletlenül vásároltak közös álomotthont Bennel, amit most már árulnak...