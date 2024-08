A Jennifer Lopez eljegyzési gyűrűjébe vésett Ben Affleck idézet új értelmet nyert

Bár sokan szurkoltak, hogy második nekifutásra örökké tartson a kapcsolatuk, végül Jennifer Lopez és Ben Affleck újfent bejelentették, hogy külön utakon folytatják. A sztárpár már be is nyújtotta a válási papírokat, amelyek szerint április 26-án ért véget a szerelmük. Bár egyszer már járt egymással a két sztár 2002-ben, akkor a leánykérés után szakítás vetett véget a szerelmüknek. 17 évvel később újra egymásra találtak, és akkor már a leánykérésből esküvő is lett.

Második próbálkozásra sem bizonyult tartósnak Jennifer Lopez és Ben Affleck házassága /Fotó: Northfoto

Most az Unilad arról számolt be, hogy a második alkalommal Ben Affleck egy rövid ígéretet gravíroztatott a felesége eljegyzési gyűrűjébe, amelyet egész életében tartani akart:

Nem megyek sehova

Azért ezt a mondatot vésette bele a gyűrűbe Ben Affleck, mert amikor újra beszélgetni kezdtek e-mailben Lopezzel, mindig úgy köszönt el tőle, hogy "Ne aggódj, nem megyek sehova."