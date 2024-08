Megtudtuk, Boros Lajos temetésének a részleteit

Csütörtökön késő délután érkezett a szomorú hír: elhunyt a magyar reggeli rádiózás úttörője és legendája, mindenki Lali királya, Boros Lajos. Távozása mindenkit megrendített, aki ismerte és szerette őt, sajnos azonban jó ideje lehetett tudni, hogy baj van: hat évvel ezelőtt életmentő szívműtéten esett át, de az egészsége soha többé nem jött teljesen rendbe.

Boros örökletes szívbillentyű-elégedetlenségben szenvedett, 2018-ban pedig pacemakert ültettek be neki. Még ugyanabban az évben egy életmentő műtétet is végre kellett rajta hajtani, ami után öt hétig feküdt kómában. Miután magához tért, hosszas felépülési időszak várt rá. Noha a műtétek óta nem volt az egészsége a régi, minden vágya az volt, hogy visszatérhessen a klasszikus rádiózáshoz.

Boros Lajos Facebook-oldalán jelentették be pénteken késő este a legendás rádiós temetésének részleteit. Mint az a bejegyzésben áll, Boros Lajost Nagykőrösön, az izraelita temetőben fogják örök nyugalomra helyezni augusztus 12-én délelőtt 11 órakor.