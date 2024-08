Szívszorító! Megszólalt a tragédia után Lakatos Tícián édesanyja

Lakatos Tícián tragédiája sokkolta az országot. Az ökölvívó mindössze 24 évesen hátsó- és elsőfali szívinfarktust kapott, s bár a barátnője és a mentősök mindent megtettek, hogy megmentsék az életét, sajnos mindhiába. Az orvosok elmondták a családnak, hogy Tícián haláltusája mindössze 10 másodperc volt, és azonnal meghalt… A fiú óriási űrt hagyott maga után, a családja és a barátai képtelenek felfogni a történteket. Édesanyja most úgy döntött, összeszedi minden erejét, és üzen valakinek, aki fontos szerepet töltött be Tícián életében.

Lakatos Tícián édesanyja megszólalt a tragédia után (Fotó: BS)

Lakatos Tícián édesanyja: Fiának tekintett, egyetlen bajnoka vagy

Az köztudott volt, hogy Tícián edzőként dolgozott, ám most kiderült az is, hogy volt egy tanítványa, akire a fiaként tekintett és bajnokot kívánt csinálni belőle. Laci volt a tanítványa, aki bálványként nézett fel a tanítójára, és olyan szoros kapcsolatot alakítottak ki, hogy nem volt köztük tabu téma. Érthető hát, hogy a fiút is rettenetesen megviselte a tragédia, viszont Tícián édesanyja most arra kéri: fejezze be azt, amit a fiával elkezdett.

– Nem tudom ezeket a szavakat, gondolatokat magamba tartani, de erőm nincs még veled szembe állni és mondani, mert a szívem szakad le érted. Mert látom azt a fájdalmat a szívedben, amit mi is érzünk, mert a Tícián neked nem csak az edződ volt, hanem a gondviselőd. Ha neked bajod volt, neki is baja volt, ha neked lelki bánatod volt, neki is az volt.

Fiának tekintett, egyetlen bajnoka vagy. Ne sírjál, mert ő nem szeretné, hogy neked fájjon a szíved. Az neki is fájna. Az álmait nem adhatod fel, bajnoknak kell lenned, mert ez benned van, és ezt tudta ő is

– üzente a facebookon az anyuka, amire aztán érkezett a válasz is gyorsan.

– Mindig mondta nekem, hogy nem kell olyan ember, aki meghátrál, aki nem hisz magában. Neki nem kell olyan ember, aki feladja, ezért fogom megcsinálni. Ezt megígérem – írta az ifjú bajnok jelölt.

Rengetegen gyászolják

Erdei Zsolt is nyilatkozott az ökölvívó halálát követően. Elárulta, hogy náluk edzett Tícián unokaöccse is, s bár a napokban várt rá egy verseny. Érthető módon nem tudott elindulni rajta.