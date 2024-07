Meglepő vallomás! Halála előtt még a volt barátnőjének vallott szerelmet Love Island Tícián

Love Island Tícián július 30-án hajnalban hunyta le örökre a szemét. A sportoló mindössze 24 éves volt, az információk szerint hátsó- és elsőfali infarktust kapott, s alig 10 másodperc volt a haláltusája, ami barátnője szeme láttára történt. Továbbá a mentősök megállapították, hogy hiába volt minden segítség, Lakatos Tícián azonnal meghalt. A család és a barátok érthető módon nem térnek magukhoz a történtek után, ahogy egyébként a férfi volt szerelme, Zsófi a Love Islandből sem...

Love Island Tícián volt barátnője, Zsófi meglepő vallomást tett (Fotó: RTL)

Love Island Tícián a halála előtt még szerelmet vallott Zsófinak

A két valóságshow sztár kapcsolata nem volt túl kiegyensúlyozott, hiszen miután 2019-ben megnyerték a Love Islandet, sokat veszekedtek, s hol szakítottak, hol pedig éppen együtt voltak. Még azon is összevesztek egyébként, hogy ki is szakított a végén... Ám most kiderült, hogy a két fiatal annak ellenére is beszélt egymással, hogy véget ért a kapcsolatuk. Legalábbis erről írt Zsófi.

A lány azt állítja, hogy utoljára július 19-én találkozott Tíciánnal, a férfi pedig szerelmet vallott neki...

Szeretlek a talpadtól a homlokodig. Mindig ezt mondtad, mikor találkoztunk. Utoljára július 19-én

– olvasható a lány Instagram-oldalán, ami felvet jó néhány kérdést, hiszen Tícián párkapcsolatban élt, és hangsúlyoznánk, hogy nem Zsófival. Éppen ezért a Redditen is óriási kommentháború robbant ki, sokan nem értik, ezt miért kellett megosztania.