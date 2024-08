Különválhatott Szegedi Fecsó és Géczi Bea

Már a nyár elején rúgta össze a port Szegedi Fecsó és menyasszonya, Géczi Bea. A háromgyermekes édesanya akkor, magából kikelve az Instagram oldalán teregette ki, hogy ismét szakítanak, mert Fecsónak állítólag fontosabb volt a buli, mintsem, hogy a családjával és alig pár hónapos gyermekével legyen. Akkor sokadjára sikerült megoldaniuk a problémát és azóta minden rendben van a kapcsolatukkal.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea már többször is szakítottak (Fotó: Géczi Bea)

Megérdemelt szabadság

Most viszont Bea vett ki egy kis anyuka szabit, és elutazott Görögországba. Nemrég a közösségi oldalán osztotta meg, hogy jelenleg Mykonoson van, egy pazar hotelben. Vélhetően csajos nyaralást tartanak, hiszen több barátnőjével is fotózkodott egy esti buliban, valamint a híres dél-afrikai lemezlovassal, Black Coffee-val is készült közös kép. A képeken viszont nem látjuk a család többi tagját, úgyhogy feltehetően a gyerekek itthon maradtak a nagy szülőkkel és Fecsóval.

Bea kivett egy pár nap szabadságot (Fotó: Instagram/Géczi Bea)

Még Géczi Bea exe is drukkolt nekik

A nyár eleji szakítás híre Bea exéhez, Mandula Ádámhoz is eljutott, aki áprilisban szabadult a börtönből, és azóta igyekszik minél több időt tölteni közös fiával, Medoxal. Az apukának korábban több zűrös ügye is volt, sőt még Beáékat is durván megfenyegette, amiből rendőrségi ügy is lett. Ádám akkor az Instagramon árulta el, mi a véleménye volt párja szakításáról, mellyel mindenkit meglepett.

Nagyon nem örülök neki, és nagyon remélem, hogy minél előbb ki fognak békülni! Ennek a két embernek nagyon nagy szüksége van egymásra. Mondjuk, én annyira nem látok bele a kapcsolatukba, de nyilván azt szeretném, hogy kibéküljenek, mivel ott van két csoda szép gyermek. Nekik az a legfontosabb, hogy egy jó kis családban nőjenek fel

– írta Mandula Ádám a közösségi oldalán.