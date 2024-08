Megszülethetett Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

Kulcsár Edina és G.w.M napi szereplői mostanában a sajtónak, hiszen mindenki azt találgatja, hogy mikor születhet meg második közös gyermekük. A sztárpár eddig gondosan ügyelt arra, hogy a lehető legkevesebb információt ossza meg kisfiukról, ám a szépségkirálynő mégsem bírta ki, hogy ne ejtsen el egy információ morzsát. A TikTok-oldalára csütörtökön tett fel egy videót, amelyben csak annyi látszik, hogy a férje viszi őt valahova, viszont a háttérben ott van egy „mommy bag” is...

Köztudott volt, hogy Kulcsár Edina terhes, viszont, hogy mikor szül eddig nem lehetett biztosan tudni (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina szülni indulhatott

Szóval a videó tartalma alapján, Edináék valószínűleg éppen a kórházban tartottak, mikor posztolta ezt a felvételt, ám egyelőre nem erősítették meg, hogy ez valóban így van. Csupán a rajongók következtetnek arra, hogy megszülethetett a kicsi, már csak azért is, mert a szépségkirálynő korábban azt mondta: a hétvégén már a kezükben tarthatják második közös gyermeküket.

Ha ez még nem lenne elég bizonyíték, amellett sem mehetünk el, hogy Kulcsár Edina szülésmódjának a programozott császárt választott, ráadásul azt is elárulta, hogy egy magánklinikán teszi ezt. Ha pedig lehet hinni a videónak, akkor Edináék csütörtökön mehettek be a kórházba, azaz akár még aznap, de lehet, hogy pénteken világra is jött a trónörökös...

Mondjuk a táncolós videó most elmaradt...

Sikeres üzletember lesz Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

A Bors megkereste a sztárpár születendő gyermekével kapcsolatban Kiss Zoltán Zéro numerológust, aki elmondta, hogy a számmisztika alapján milyen tulajdonságokkal lesz felruházva a trónörökös.

– A kisfiú oroszlán jegyű: az augusztusi oroszlánok pedig harcos természetűek, tüzesebbek, mint a júliusi oroszlánok. A várható születési dátumát, tehát 2024.08.09-et elemezve is erre lehet jutni. A következőképp lehet ezt kiszámolni: össze kell adnunk a születési dátumának számjegyeit – ez a 2000-es évek óta így néz ki: 20+2+4+8+9=43, 4+3=7.

A 7-es a Szaturnusz bolygó száma, magas szellemi szám, emellett ideális az anyagi világban is, ami azt jelenti, nagy sikerei lesznek az üzleti életben, mindent meg is tesz majd a céljai elérése érdekében, egyértelműen született vezető

– fejtette ki a Borsnak Zéro a sztárpár második gyermekét illetően.