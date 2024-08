Mit súgnak a számok? A számmisztikus szerint sikeres üzletember lesz Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

Kulcsár Edina és G.w.M jóformán naponta szerepel a bulvárhírekben, a nyilvános érdeklődést a jelek szerint nem igazán bánják, hiszen az ex-szépségkirálynő rendszeresen oszt meg részleteket a közösségi oldalain a magánéletéről. A legnépszerűbb téma alighanem második közös gyermekük születése, ami igencsak közel van, a rajongók szerint pénteken érkezik meg a kis „trónörökös”. Kiss Zoltán Zéro numerológus lapunknak elárulta, hogy születési dátuma alapján milyen személyiségjegyeket hordoz majd a csöppség.

Kulcsár Edina és G.w.M második közös gyermeke előtt fényes jövő áll (Fotó: archív / hot magazin)

Ígéretes jövő áll Kulcsár Edina és G.w.M kisfia előtt

Edina és rapper férje ugyan még nem erősítette meg, hogy valóban pénteken születik-e várva várt kisfiuk, de a rajongók már készpénznek veszik a dátumot, hiszen a kismama maga árulta el a közösségi oldalán, hogy a hétvégére már biztosan a karjában tarthatja a csecsemőt. Legutóbb pedig arról vallott, hogy egy magánklinikán, programozott császármetszéssel hozza világra Márkkal közös második gyermekét – erre pedig hétköznap igencsak nagyobb az esély. A Bors felkereste a Karthago oszlopos tagját, Kiss Zoltán Zérót, aki a számmisztika nagy mestere.

Kiss Zoltán Zéro elárulta, mire számíthat a sztárpár a kisfiukat illetően (Fotó: Kiss Zoltán Zéro)

– A kisfiú oroszlán jegyű: az augusztusi oroszlánok pedig harcos természetűek, tüzesebbek, mint a júliusi oroszlánok. A várható születési dátumát, tehát 2024.08.09-et elemezve is erre lehet jutni. A következőképp lehet ezt kiszámolni: össze kell adnunk a születési dátumának számjegyeit – ez a 2000-es évek óta így néz ki: 20+2+4+8+9=43, 4+3=7. A 7-es a Szaturnusz bolygó száma, magas szellemi szám, emellett ideális az anyagi világban is, ami azt jelenti, nagy sikerei lesznek az üzleti életben, mindent meg is tesz majd a céljai elérése érdekében, egyértelműen született vezető – fejtette ki a Borsnak Zéro a sztár második gyermekét illetően.

– Zenész édesapjától örökli a művészi vonalat: a felnőttkorról árulkodik ugyanis a születésének napja, jelen esetben a 9-es, amiben a művészi kifejezőképesség is benne van: jó fantáziát, kreativitást, érzékenységet, remek intuíciókat foglal magában – árulta el a számmisztikus.