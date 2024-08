Micsoda szemek: Így nézhet majd ki Kulcsár Edina és G.w.M kisfia - Fotó

Kulcsár Edina és G.w.M vélhetően már izgatottan számolják vissza a napokat, hamarosan ugyanis megszületik a sztárpár második közös gyermeke, akiről már azt is tudjuk, hogy kisfiú lesz. Bár az egykori szépségkirálynő és a rapper a szülés pontos időpontját nem kötötték a követők orrára, több jel is utal arra, hogy Edina hamarosan magához ölelheti a kis csöppséget.

Hamarosan világra jön Kulcsár Edina és G.w.M második gyermeke (Fotó: archív / hot magazin)

Közel a nagy nap

A találgatásokat az indította be, hogy az egykori szépségkirálynő nemrég kirakta: túl van az utolsó vérvételen kisfia születése előtt. Nos, az anyukák jól tudják, hogy ez azt jelenti, hogy a kicsi két héten belül világra fog jönni, tekintve, hogy az utolsó vérvétel nem lehet régebbi ennél az időpontnál. Azaz Edina és G.w.M már augusztus első napjaiban kezében tarthatja majd a trónörököst.

A szerelmesek egy ismerőse azt is elárulta a Borsnak, hogy Kulcsár Edina ismét programozott császárral fog szülni.

– Úgy tudom, hogy augusztus 10. az utolsó időpont a baba születéséig, de Edina és Márk nem igazán beszél erről. A családdal nyilván megosztották a dolgot, viszont most ügyelnek arra, hogy kettesben éljék át ennek az örömét

– fogalmazott az ismerős.

Micsoda szemek: Így nézhet ki Kulcsár Edina és G.w.M kisfia

A Bors segítségül hívta a mesterséges intelligenciát, hogy megtudjuk, vajon hogy fog kinézni a kis trónörökös, akinek még a nevét sem tudjuk. Egy képalkotó programmal megnéztük, vajon kire hasonlítana a csöppség. Vajon G.w.M kék szemeit örökölné, mint Amara, vagy olyan őzbarna szemekkel tekintene a világra, mint az édesanyja?

Nos, a mesterséges intelligencia szerint a kisfiú egyértelműen Edina szemét örökölné, viszont a füle egy az egyben olyan lenne, mint G.w.M-é!

A mesterséges intelligencia szerint így nézne ki Kulcsár Edina és G.w.M kisfia (Fotó: seeyourbaby.ai)

G.w.M apás szülésre készül

A rapper már korábban elárulta a Borsnak, hogy hol lesz, amikor megszületik a bébi.

– Az előző gyermekeim születésekor is bent voltam a szülőszobában, és természetesen ez most sem lesz másképp. Ott leszek, amikor világra jön a kisfiam - mondta a rapper a Borsnak, elárulva azt is, hogy a babaholmikat is csak az utolsó pillanatban szerzik be.