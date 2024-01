Legendák halálával indult az év, de 2024 nem csak tragédiákat tartogat

Tragédiák sorozatával indult az év, felsorolni is nehéz, hány híres embert veszítettünk el az év első két hetében. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Benedek Miklós, majd Csíky András erdélyi Jászai Mari-díjas színész, s Ónodi György rendező-producer halálhírétől volt hangos a sajtó az elmúlt napokban, s a lista itt még nem ért véget. A szomorú kezdet után azonban bizakodóbbak lehetünk a jövőt illetően, Kiss Zoltán Zero numerológus elárulta, mit tartogat számunkra a 2024-es év.

Kiss Zoltán Zero szerint a lehetőségek, siker éve elé nézünk (Fotó: Nagy Zoltán)

Az idei év száma a 8

– Olvastam a sok gyászhírt, szomorú esetek, főleg amikor olyan személyek hunynak el, akiket széles kör ismer és szeret. De mindenkinek meg van írva, el van rendelve a sorsa. Sajnos halálesetek mindig is vannak, de a 2024-es év nem csak tragédiákat tartogat – árulta el a Borsnak Kiss Zoltán Zero, aki úgy véli, 2024 a lehetőségek éve:

– A 2024-es év számait összeadva (2+2+4) 8-at kapunk, ami a Mars bolygót jelképezi, emellett a nyolcas a legerősebb karrierszám. Gyors, dinamikus év lesz ez. Nem véletlen, hogy a pekingi Olimpia 2008-ban 8. hó, 8-án kezdődött, pontban 8 óra 8 perckor. Az sem véletlen, hogy a Mars színe a piros, ami a kínai mellett sok ország zászlajában is domináns. A keleti kultúrában fontos szerepe van a spiritualitásnak és a számmisztikának is – összegezte a numerológus, aki korábban Kulcsár Edina és G.w.M lánya születési dátumát elemezte ki. Az elmúlt évekkel kapcsolatban hozzátette:

Az évszám kezdetét illetően, a 20-as akadályoztatást jelent, 2020-ban ez duplán meg is jelent, elég csak a koronavírus-járványra gondolni

– emlékeztetett Zero, majd megnyugtatásul hozzátette, az idei évben kódolva van a siker.

„Mindenki azt kapja, ami jár"

– Feladatunk idén az érdekérvényesítés, szép számmal lesznek, akik nemcsak magukért, de a nagyobb közösségért, a közjóért kiállnak majd. Ha az évszámból csak a 24-et nézzük, 2+4=6, ami a Vénuszt jelképezi: női energiákat, de anyagiakkal és sikerrel is összefüggésben áll. Magyarország nagy nyomás alatt áll, meg kell védenünk magunkat: meg kell harcolni érte, de sikeresek lehetünk. Ez persze sok irigyet bevonzz majd, de ez is csak a sikerességet támasztja alá. Összességében elmondható az idei évről, hogy: idén mindenki azt kapja, ami jár. Ez pedig dicséretet és sikert is jelent. Legyünk optimisták! – tette hozzá a Borsnak nyilatkozva a számmisztikus.