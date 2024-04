G.w.M nagy bejelentést tett születendő gyermekéről: "Majd az utolsó előtti pillanatban..."

Varga Márk, művésznevén G.w.M vitathatatlanul élete egyik legszebb időszakát éli, hiszen amellett, hogy rengeteget dolgozik és napokat tölt a stúdióban, ismételten apaszerepre készül. Feleségével, Kulcsár Edinával március elején jelentették be, hogy kislányuk, Amara mellé pár hónap múlva érkezik egy kistesó, aki történetesen kisfiú lesz.

Kulcsár Edina és G.w.M hamarosan ismét szülők lesznek Fotó: :Bánkúti Sándor

"Édes, kicsi, szerelmetes fiam! Nagyon várunk Anyával, mindentől jobban! Köszönöm az Istennek ezt a hatalmas áldást, amit ismét kaptunk. Nagyon nagy vágyam volt, igazából már “csak” erre vágytam, semmi másra. RÁD, KICSI HERCEGEMMM! Várunk nagyon kincsem! KULCS, KÉSZÜLJ!!! Tudod, hogy egy is kemény belőlem, de most már három lesz" – írta a rapper az Instagramon a nagy bejelentést követően.

A Bors megkereste G.w.M-et, akit konkrétan három nap stúdiózás után értünk el. A rappertől megtudtuk, hogy reagálna, ha néhány év múlva az Edinával közös fia is zenei pályára szeretne lépni és komoly rapkarriert fontolgatna.

– Ha a születendő kisfiam pár év múlva azzal állna elő, hogy ő is rapsztár akar lenni, akkor én teljes mértékig támogatnám, de nem csak ebben a helyzetben. Szerintem fontos, hogy bármit is szeretne elérni az életben, bármibe fog, akkor szülőként maximálisan mellette álljunk s megadjuk neki azt a biztonságot, ami szükséges – jelentette ki határozottan G.w.M, aki arra is válaszolt, hogy Edinával apás szülést terveznek-e.

– Az előző gyermekeim születésekor is bent voltam a szülőszobában, és természetesen ez most sem lesz másképp. Ott leszek, amikor világra jön a kisfiam!

G.w.M és Kulcsár Edina babonából várnak a vásárlással

Sok leendő szülő már a várandósság korai szakaszában a nyakába veszi a várost, hogy bevásároljanak ruhácskákból, cipőkből és persze bababútorokból, főleg, ha már a pici neme is kiderült. Az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina és G.w.M viszont nem tartoznak ezek közé, épp ellenkezőleg!

Mi babonából még nem igazán vásároltunk semmit a kisfiunknak, és egy darabig ez így is fog maradni. Majd az utolsó előtti pillanatban indítunk egy nagy rohamot, hogy megvegyünk mindent, amire a picinek csak szüksége lehet élete első időszakában

– szögezte le a Borsnak G.w.M.