Vagány képpel kívánt boldog születésnapot Krausz Gábor Mikes Annának

Krausz Gábor és Mikes Anna lassan egy éve alkotnak egy párt. A sztárséf és a Dancing with the Stars táncosnője a TV sikerműsorában szerettek egymásba, amiért a rajongók is nagyon szorítottak. Úgy tűnik, azóta megtalálták a másik felüket, és a szerelmesek igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni.

Krausz Gábor és Mikes Anna láthatóan nagyon boldogok (Fotó: Krausz Gábor)

Láthatóan a szerelmüket szívesen megosztják a rajongókkal is, mert gyakran készítenek a közösségi oldalaikra közös fotót. Csütörtökön Krausz Gábor egy nagyon menő fotóval köszöntötte Mikes Annát a születésnapja alkalmából. A fotót Angelina Jolie és Brad Pitt közös filmje, a Mr. és Mrs. Smith ihlette, amiben a két színész talált egymásra.

Nagyon Boldog Születésnapot Annácskám

– írta a bejegyzésében a sztárséf, ami alatt csak úgy záporoztak a jó kívánságok Annának és Gábornak.

Krausz Gábor éppen ott van, ahol lennie kell

A séf az elmúlt egy évben rengeteg váratlan fordulaton ment keresztül, és most úgy tűnik, kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Erre utal az a bejegyzése, amit korábban rakott ki, amiből kiderül, a lányával és szerelmével közösen utaztak el Törökországba. Krausz Gábor több szívet melengető fotót is megosztott a közösségi oldalán, ahogyan ő és Mikes Anna is Hannarózával a karjukban csodálják a meseszép naplementét. Majd egy közös fotót is posztolt, amin mindhárman boldogan mosolyognak a kamerába.

A képekhez pedig egy olyan idézetet írt Gábor, ami tökéletesen illik mindarra, ami az utóbbi egy évben történt vele.

– Talán nem ott kötöttem ki, ahová eredetileg elindultam, de lehet, hogy éppen ott vagyok, ahol lennem kell – fogalmazott Krausz Gábor.