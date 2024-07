Krausz Gábor drámai vallomása: Nem ott kötöttem ki, ahová eredetileg elindultam

Ember tervez, Isten végez – tartja a mondás, nem is véletlenül, hiszen hiába hisszük azt, hogy urai vagyunk a saját sorsunknak, néha bizony rajtunk kívül álló személyek, körülmények, és egyéb dolgok úgy át tudják írni életünk forgatókönyvét, ahogyan előtte ezt sosem hittük volna. Krausz Gábor is úgy tervezte, hogy bármilyen akadályt képes lesz leküzdeni azért, hogy a házassága töretlen maradjon, végül egy évvel ezelőtt mégis zátonyra futott a séf és Tóth Gabi története.

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Starsban találtak egymásra (Fotó: hot! magazin archív)

Krausz Gábor őszintén boldog

A TV2 Dancing with the Stars legutóbbi győztese kénytelen volt elindulni egy olyan teljesen ismeretlen úton, aminek még a különböző állomásai is homályba vesztek, a vége pedig beláthatatlannak tűnt. Az egyetlen biztos pont a kislánya, Hannaróza volt, aki még ezekben a nehéz időkben is képes volt mosolyt csalni édesapja arcára.

Majd jött Mikes Anna, Gábor táncpartnere, a hatására pedig teljesen felszállt a köd, s olyan elsöprő szerelmet hozott, amire Gábor szintén nem számíthatott.

A séf az elmúlt egy évben tehát rengeteg váratlan fordulatot élt meg, s most úgy tűnik, kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Erre utal az is, hogy a lányával és szerelmével közösen utaztak el Törökországba, ahonnan több szívet melengető fotót is megosztott a közösségi oldalán, ahogyan Krausz Gábor és Mikes Anna is Hannarózával a karjukban csodálják a meseszép naplementét. Majd egy közös fotót is posztolt, amin mindhárman boldogan mosolyognak a kamerába.

A képekhez pedig egy olyan idézetet írt Gábor, ami tökéletesen illik mindarra, ami az utóbbi egy évben történt vele.

Talán nem ott kötöttem ki, ahová eredetileg elindultam, de lehet, hogy éppen ott vagyok, ahol lennem kell

– fogalmazott Krausz Gábor.